Об актуальной ситуации на фронте на утро 15 июня рассказали в Генштабе. Там отметили, что сейчас враг ведет наступление в районе Краснополья, бои продолжаются.

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