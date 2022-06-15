Про актуальну ситуацію на фронті станом на ранок 15 червня розповіли у Генштабі. Там зазначили, що зараз ворог веде наступ в районі Краснопілля, бої тривають.

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