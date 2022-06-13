Как сообщил председатель Днепропетровского областного совета, кафиры обстреляли Зеленодольск "Ураганами".

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Вражеские снаряды попали в жилые многоэтажки, попав в квартиру. В результате обстрела одна женщина погибла. Есть раненые, среди которых:

3 женщины,

двое мужчин.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь. Также ночью кафиры снова ударили по Великой Костромке. Попали в жилой дом, в результате чего произошел пожар. Зацепило и линии электро- и газоснабжения. Пострадавших нет.

В других общинах области ситуация контролируемая. Несмотря на вражеские обстрелы, украинские защитники крепко держат оборону. Война продолжается и совсем рядом. Российские изверги должны ответить за свои преступления,

– подчеркнул Лукашук.

Что еще известно об обстреле Днепропетровщины

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подчеркнул, что "Ураган" производит запрещение кассетными боеприпасами. По данным Вилкула, в результате обстрела есть прямые попадания в квартиры многоэтажек.

Между тем, глава Зеленодольской общины Дмитрий Невеселый добавил, что сейчас проводится проверка города на наличие неразорванных кассетных снарядов. Враг на территории общины отсутствует. Обстрелы ведутся на расстоянии.

Добавим, что 12 июня враг также гнал из "Ураганов". Оккупанты обстреляли 2 района Днепропетровщины. В результате "прилетов" погибла женщина и разрушены дома. Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, враг обстрелял сразу Синельниковский и Криворожский районы области.

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину

В результате обстрелов в Покровской общине погибла женщина, а также разрушило дом.

В Зеленодольской общине произошло возгорание в городском парке. Враг ударил по нему из "Ураганов". Пожарные потушили огонь. Там обошлось без пострадавших.

Предварительные обстрелы Днепропетровщины

11 июня российские кафиры обстреляли Криворожский район на Днепропетровщине. Враг гнал артиллерией и "Ураганами". Есть двое раненых.

Также Криворожский район находился под обстрелами 7 июня. Ночью враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольскому обществу. В Великой Костромке ранен 46-летний мужчина. Он находится в больнице. В селе повреждены дома.