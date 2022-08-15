Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он заявил, что то, что командный состав российской армии переправился на левый берег Херсона, может плохо закончиться для оккупантов.

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По его словам, готовится одна из самых страшных страниц , о которой в России не любят упоминать. Она о Крыме в июне 1942 года.

Тогда все руководство – от генералов до капитанов – без приказов и оружия ночью покинули Крым, оставив десятки тысяч красноармейцев и краснофлотцев. Этот побег командного состава на левый берег Херсонщины напомнил мне эту ужасную страницу,

– заявил Пионтковский.

Публицист подчеркнул, что после того, как все мосты уничтожены и военная группировка отрезана от поставок вооружения, военная логика требует отвода солдат.

"Но политическая логика в бункере этого не допускает. Гитлер кучу таких ошибок совершил на заключительном этапе Второй мировой войны, отказывая в приказе отступать", – ответил он.

По его мнению, именно трагедия такого масштаба сейчас назревает в Херсоне .

Потому что для путина просто отдать приказ отступать – это страх, что значит его политическую смерть. Ведь тогда всему обществу будет понятно, что пути прорли все… Путин не будет позволять отступать, и эти войска будут просто уничтожаться. Здесь даже не понадобится контрнаступление ВСУ,

– заметил Пионтковский.

Он добавил, что эти события будут разворачиваться примерно в том же географическом регионе, что и в 42 году.

"Те руководители тогда сели кто на корабле, кто на самолеты и сбежали оттуда, оставив десятки тысяч солдат. Это одна из самых черных страниц в истории красной армии", – ответил публицист.

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К слову, накануне активист Владимир Молчанов рассказал, что в Херсоне уменьшается количество высшего оккупационного командования российских войск, в том числе и ФСБ – из-за опасений экстренной эвакуации.

Молчанов добавляет, что в любом случае положение русской армии на Правобережье будет усложняться. "О военных российских - все только начинается", - указал он.

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