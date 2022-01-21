Служащие написали, что качество питания соответствует всем требованиям. Ведь его всегда проверяет командование части. А вот насчет именно этой каши, которая не отлипала от тарелки, то объяснение ее состояния оказалось крайне логичным.

Об этом событии Каша у бойцов, словно клей: сеть возмутило видео из части Нацгвардии в Запорожье

Почему каша была похожа на клей

В сообщении на странице Воинской части 3033 говорится, что 21 января уже провели проверку. В ходе выяснения обстоятельств установили, что инцидент произошел после приема пищи. То есть служащие сняли видео, когда убирали помещение столовой.

Конечно, что каша, когда остывает – имеет именно такой вид, поскольку крупы, из которых происходит приготовление пищи, содержат глютен (клейковину),

– написали в сообщении.

Также там добавили, что за качеством еды очень пристально следят. Ведь обеспечение качественного питания личного состава является одной из главных задач руководства.

Подробнее о возмутительной записи

Видео из столовой обнародовали в региональных телеграм-каналах 18 января. На нем было заметно, что все происходило на кухне.

Служащий опрокидывал и переворачивал тарелку с кашей возле буханок хлеба. Еда не отлипала, поэтому гвардеец еще стучал металлической посудой о стол.



Каша, которую подбрасывал нацгвардеец / Скриншот 24 канала

Что известно об этой воинской части На территории части 3033 Нацгвардии в Запорожье дислоцируется 23 отдельная бригада охраны общественного порядка "Хортица". Также части этой бригады есть в трех других городах Запорожской области.



Подразделение образовали еще в 1992 году. Однако почетное наименование "Хортица" присвоили 23 августа 2020 года. Причиной этому служили боевые заслуги, образцовое выполнение возложенных задач и профессионализм служащих.



Информация взята из На территории части 3033 Нацгвардии в Запорожье дислоцируется 23 отдельная бригада охраны общественного порядка "Хортица". Также части этой бригады есть в трех других городах Запорожской области.Подразделение образовали еще в 1992 году. Однако почетное наименование "Хортица" присвоили 23 августа 2020 года. Причиной этому служили боевые заслуги, образцовое выполнение возложенных задач и профессионализм служащих.Информация взята из Википедии

Читайте полный текст сообщения со страницы 23 отдельной бригады ОГП "Хортица" Нацгвардии Украины:

На днях, в социальных сетях был обнаружен пост с видео с участием военнослужащих Национальной гвардии Украины. На записи можно увидеть, как гвардейцы подбрасывают и переворачивают тарелку с кашей, впрочем, она оттуда не выпадает.

Сообщаем, что после проверки и выяснения всех обстоятельств данного факта было установлено, что этот случай произошел после завершения приема пищи личным составом и во время уборки помещения столовой. Конечно, что каша, когда остывает – имеет именно такой вид, поскольку крупы, из которых происходит приготовление пищи, содержат глютен (клейковину).

Хотим заверить, что командование всегда проверяет качество питания личного состава. В воинской части четко соблюдаются процедуры контроля приготовления пищи, ведь главная задача – обеспечение качественного питания и быта личного состава.