Главное управление разведки опубликовало перехват разговора одного из российских военнослужащих, находящегося в Украине. В разговоре с женой он решил пожаловаться на условия, в которых ему приходится воевать против украинских защитников. Однако в этот раз речь шла не о боях против украинцев, а об отношении собственного военного руководства.

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Оккупант рассказал, что его руководство подделало отчеты об отпусках. И что они якобы были в отпуске. Все это сделали для того, чтобы у них не было оснований жаловаться комиссии.

"Оказывается, что месяц назад на две недели нас выводили отсюда. Мы отдыхали, кайфовали, судя по документам. Приехали из московской комиссии. Мы кайфовали, спали, отдыхали. А теперь мы снова здесь, якобы отдохнули. Типа чего вы жалуетесь, сбегаете, если вы отдыхали", – жалуется оккупант.

В то же время его комбриг постоянно ездит на лечение из-за вымышленных ранений и травм.

"Одни убл*дки повсюду. Комбриг наш вернулся, у него уже оформлены два ранения. Покайфовал где-то в Москве несколько месяцев. И снова он здесь… Ну, короче, мы просто, бл*дь, быдло", – подытожил роль российского солдата в этой войне оккупант.

В Главном управлении разведки в очередной раз напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие. Именно такое возмездие уже получили 37 870 российских захватчиков, которые, если и вернутся домой, то в цинковых гробах как "груз 200".

Разговор российского оккупанта с женой о его "отдыхе"