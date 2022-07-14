Головне управління розвідки опублікувало перехоплення розмови одного з російських військовослужбовців, який перебуває на території України. У розмові з дружиною той вирішив поскаржитися на умови, в яких йому доводиться воювати проти українських захисників. Однак цього разу мова йшла не про бої проти українців, а про ставлення власного військового керівництва.

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Окупант розповів, що його керівництво підробило звіти про відпустки. І що нібито вони були у відпустці. Все це зробили для того, щоб в них не було підстав скаржитися комісії.

"Виявляється, що місяць тому на два тижні нас виводили звідси. Ми відпочивали, кайфували, судячи з документів. Приїхали з московської комісії. Ми кайфували, спали, відпочивали. А тепер ми знову тут, нібито відпочилі. Типу чого ви скаржитеся, втікаєте, якщо ви відпочивали", – скаржиться окупант.

Водночас його комбриг постійно їздить на лікування через вигадані поранення та травми.

"Одні убл*дки всюди. Комбриг наш повернувся, в нього вже оформлені два поранення. Покайфував десь в Москві декілька місяців. І знову він тут… Ну, коротше, ми просто, бл*дь, бидло", – підсумував роль російського солдата у цій війні окупант.

Натомість у Головному управлінні розвідки вкотре нагадали, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата. Саме таку відплату вже отримали 37870 російських загарбників, які, якщо і повернуться додому, то в цинкових гробах як "вантаж 200".

Розмова російського окупанта з дружиною про його "відпочинок"