В течение 2019-2020 годов в детских садах и школах Днепра проводились работы по программе повышения показателей энергоэффективности. Средства на это были выделены местному бюджету Европейским банком реконструкции и развития.

Один из владельцев частного общества уговорил определенных лиц среди чиновников и предпринимателей, чтобы обманным путем вывести выделенные средства.

На основании строительно-технической экспертизы установлено убытки в сумме более чем 4,5 млн гривен.

14 июля 2021 года следователи ГБР сообщили о подозрении шести лицам, в том числе заместителю директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета.

Также, сотрудники ГБР будут проверять работы и на других объектах в Днепре.

Отметим, что это не первый раз, когда членов команды городского головы Днепра Бориса Филатова подозревают в хищениях. В 2019 году подозрение объявили заместителю Филатова Михаилу Лысенко, который якобы присвоил почти 30 миллионов гривен бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре.

Еще раньше, Филатова обвиняли в финансировании его предвыборной кампании из городского бюджета, что является нарушением украинского законодательства.