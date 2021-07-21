Протягом 2019–2020 років у дитячих садках та школах Дніпра проводилися роботи за програмою підвищення показників енергоефективності. Кошти на це були виділені місцевому бюджету Європейським банком реконструкції та розвитку.

Один із власників приватного товариства вмовив певних осіб з-поміж чиновників та підприємців, аби обманним шляхом вивести виділені кошти.

На підставі будівельно-технічної експертизи встановлено збитки у сумі більше ніж 4,5 млн гривень.

14 липня 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру шістьом особам, зокрема заступнику директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради.

Також, співробітники ДБР перевірятимуть роботи й на інших об'єктах у Дніпрі.

Зазначимо, це не вперше, коли членів команди міського голови Дніпра Бориса Філатова підозрюють у розкраданнях. 2019-го підозру оголосили заступнику Філатова Михайлу Лисенку, який нібито привласнив майже 30 мільйонів гривень бюджетних коштів під час проведення ремонту Нового мосту у Дніпрі.

Ще раніше, Філатова звинувачували у фінансуванні його передвиборчої кампанії з міського бюджету, що є також порушенням українського законодавства.