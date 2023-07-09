Назначили на должность Пивненко 8 июля. О его назначении объявил Владимир Зеленский во время визита во Львов.

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Какие цели ставит перед собой Пивненко

Новый командующий Нацгвардией утверждает, что основная задача от Президента Украины – окончательно сформировать бригады для "Гвардии наступления". Это нужно для того, чтобы они могли воевать в полном объеме.

Кроме того, Пивненко и сам ставит перед собой определенные цели. Первоочередной целью является улучшить комплектование и подготовку гвардейцев. Для этого командующий планирует изменить сами подходы к работе.

Боевая подготовка это комплексно – тактическая, физическая, медицинская. Изменить сами подходы работы. Я всю жизнь прослужил в подразделениях специального назначения. Мы будем использовать опыт подразделений специального назначения для подготовки личного состава. То есть, модель подготовки спецназовцев мы распространим и на обычных бойцов Национальной гвардии,

– говорит командующий о первых шагах в новой должности.

Пивненко также отмечает, что смена подготовки займет достаточно много времени, поэтому не стоит ожидать изменений через месяц. По его прогнозам, на заметный прогресс нужно от 3 до 6 месяцев.

Кроме того, новый командующий Нацгвардией имеет целью привлечь и опытных бойцов в подразделения.

"Если поискать - можно найти. Надо быть гибкими при комплектовании и выполнении задач. Личный состав - это самое главное. Его изученность, подготовка", – подчеркнул Пивненко.

Полковник Пивненко о первом бое с оккупантами

Александр Пивненко не обычный кадровый офицер, а опытный военный, активно участвовавший в боевых действиях. Полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 г. он встретил в Харькове в Отдельном отряде спецназначения.

В первый бой с оккупантами он поступил где-то в 11.00 на объездной дороге Харькова. После этого он получил приказ поддержать силы обороны в Циркунах, поскольку там уже находились российские танки.

Пивненко сразу поехал на БТР выполнять приказ. На Циркуновском перекрестке стояла тяжелая техника, поэтому полковник подумал, что это блокпост украинских военнослужащих. Однако это были оккупанты.

"Россияне начали бежать вдоль лесополосы. По нашему БТРу также были попадания из РПГ, но он выдержал. За нами сразу зашли ВСУ и спокойно выгнали остальных врагов", – вспомнил события Пивненко.