Призначили на посаду Півненка 8 липня. Про його призначення оголосив Володимир Зеленський під час візиту до Львова.

Цікаво У Нацгвардії новий командувач: біографія Героя України Олександра Півненка

Які цілі ставить перед собою Півненко

Новий командувач Нацгвардії стверджує, що основне завдання від Президента України – це остаточно сформувати бригади для "Гвардії наступу". Це потрібно для того, аби вони могли воювати у повному обсязі.

Крім того, Півненко й сам ставить перед собою певні цілі. Першочергового, він має на меті покращити комплектування та підготовку гвардійців. Для цього командувач планує змінити самі підходи до роботи.

Бойова підготовка, це комплексно – тактична, фізична, медична. Змінити самі підходи роботи. Я все життя прослужив у підрозділах спеціального призначення. Ми будемо використовувати досвід підрозділів спеціального призначення для підготовки особового складу. Тобто, модель підготовки спецназівців ми поширимо і на звичайних бійців Національної гвардії,

– говорить командувач про перші кроки на новій посаді.

Півненко також наголошує, що зміна підготовки займе досить багато часу, тому не варто очікувати змін за місяць. За його прогнозами, на помітний прогрес необхідно від 3 до 6 місяців.

Крім того, новий командувач Нацгвардії має на меті залучити й досвічених бійців до підрозділів.

"Якщо пошукати — можна знайти. Треба бути гнучкими під час комплектування і виконання завдань. Особовий склад — це найголовніше. Його вивченість, підготовка", – наголосив Півненко.

Полковник Півненко про перший бій з окупантами

Олександр Півненко не звичайний кадровий офіцер, а досвічений військовий, який брав активну участь у бойових діях. Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року він зустрів у Харкові в Окремому загоні спецпризначення.

У перший бій з окупантами він вступив десь об 11:00 на об'їзній дорозі Харкова. Після цього він отримав наказ підтримати сили оборони в Циркунах, оскільки там вже були російські танки.

Півненко відразу поїхав на БТРі виконувати наказ. На Циркунівському перехресті стояла важка техніка, тому полковник подумав, що то блокпост українських військовослужбовців. Проте це були окупанти.

"Росіяни почали тікати вздовж лісосмуги. По нашому БТРу також були влучання з РПГ, але він витримав. За нами одразу зайшли ЗСУ і спокійно вигнали решту ворогів", – пригадав події Півненко.