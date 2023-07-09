У березні 2022 року президент України надав Олександру Півненку звання Героя України. На той момент Півненко з підрозділом НГУ брав участь в обороні Бахмута Донецької області. Біографію Олександра Півненка читайте у тексті 24 Каналу.

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Ранні роки Півненка: багаторічний спортсмен, що завоював право носити берет з відзнакою НГУ

Про юність Олександра Півненка відомо не багато. Народився він у 1986 році та є сином військового. Освіту здобув у:

Криворізькому ліцеї з посиленою фізичною підготовкою, що у Дніпропетровській області;

Харківському інституті танкових військ;

Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського (оперативно-тактичний рівень).

Про свої юні роки сам Півненко згадував: "Коли я вступав до Криворізького ліцею з посиленою фізичною підготовкою, я не був надто сильним. Худий, погано підтягувався, не дуже добре бігав. Але викладачі та вихователі допомогли знайти себе – я почав бігати. Легка атлетика стала тим тригером, який з кволого підлітка зробив мене спортсменом".

Олександр Півненко багато років займається спортом. Зокрема, у Харківському інституті танкових військ побив рекорд – під час травневої спартакіади за 55 хвилин виконав 301 підйом-переворот.

Це стало новим рекордом інституту та важливою інвестицією у мою репутацію, як військового, і, пізніше зіграло позитивну роль при вступі до київської "Омеги",

– пригадував очільник Нацгвардії.

37-річний Півненко багато років займається легкою атлетикою – брав участь у змаганнях на смузі перешкод. Окрім того, нацгвардієць:

постійно біжить напівмарафони та марафони – кілометр пробігає за 3 – 4 хвилини;

стрибав з парашутом 24 рази , вже "пересів" на так званий 190-й парашут – менший та швидший;

, вже "пересів" на так званий 190-й парашут – менший та швидший; займається міським альпінізмом, адже це один з аспектів підготовки спецпризначенців, щоб вони могли ефективно штурмувати будівлі;

декілька років боровся за берет з відзнакою, і таки завоював право його носити.

Зверніть увагу! У МВС розповідали, щоб отримати берет з відзнакою Національної гвардії України потрібно скласти іспити. Зокрема, минути 11-кілометрову дистанцію з трьох випробувань. Спочатку – марш-кидок на 10 – 12 кілометрів у повній амуніції пересіченою місцевістю з подоланням штучних та природних перешкод: подолати смугу перешкод, виконати нормативи з бойової підготовки (тактичної, вогневої, військово-медичної підготовки, вирішити логічні завдання, метнути гранату на дальність, подолати психологічну перешкоду, виконати вправи силової підготовки, виконати вправи з автомата Калашникова на влучність).

Далі – стрільба з бойової зброї, а саме виконати вправи з пістолета та з автомата на влучність. Третє випробування – рукопашний бій з інструктором з рукопашного бою або з володарем берета з відзнакою.

Півненко багато років займається спортом / Фото Східного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України

Про свій спосіб життя Півненко розповідав, що тренування у нього двічі–тричі на тиждень, їсть тільки раз на день – ввечері. На обід може випити розчинної кави, на вихідних – поїсти двічі на добу.

"Ми – військові, а не професійні спортсмени, нам важливо перемагати реального противника. Це дуже добре спрацьовує під час виконання бойових задач в районі проведення операції Об’єднаних сил. Фізичний аспект підтягує психологічний, дає більше шансів бути ефективнішим, виконати задачу та вижити", – розповідав Олександр Півненко.

Шлях до звання Героя Україна та командувача Нацгвардії

Олександр Півненко служив в Окремому загоні спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України в Києві. У 2011 році був офіцером загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом 1-шої бригади оперативного призначення. Далі:

з 2018 року – служив у Східному територіальному управлінні Національної гвардії України;

з 2022 – став командиром 3-ї бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана;

з 2023 року — командувачем Східного територіального управління.

Третя бригада оперативного призначення Нацгвардії України (військова частина 3017, Харків) під командуванням Півненка брала участь в обороні Харкова, звільняла села Мала Рогань, Циркуни, Кутузівку та інші.

Від зими 2023 року – вони обороняли Бахмут, що у Донецькій області. У березні Володимир Зеленський надав Олександру Півненку звання Героя України.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю надати звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Півненку Олександру Сергійовичу – полковнику,

– мовиться в указі президента.

На сайті Офісу Президента розповідали, що підрозділ нацгвардійців Олександра Півненка неодноразово знищував ворожу техніку та живу силу ворога, допомагав з евакуацією мирного населення.

Окрім того, командувач Нацгвардії Олександр Півненко відзначений орденом "За мужність" 2 ступеня (від 30 квітня 2022 року), орденом "За мужність" 3 ступеня (від 17 червня 2016 року). Має почесну грамоту Київської обласної державної адміністрації із врученням іменного годинника (від 30 березня 2011 року).