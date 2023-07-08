Про призначення нового командувача Нацгвардії Володимир Зеленський заявив, спілкуючись з журналістами після повернення з Туреччини, передає 24 Канал. Глава держави подякував Юрію Лебідю за роботу та розповів, хто його замінить.
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Нацгвардію очолить Півненко
Хочу також подякувати нашому командувачу Національної гвардії України Юрію Лебідю. Він залишатиметься у Міністерстві внутрішніх справ. Ми не втрачаємо наших генералів. А на його місці буде новий командувач, Герой України, бойова людина, сьогодні для нас це є пріоритет. Тому що завдання відновити територіальну цілісність України,
– наголосив президент.
Зеленський оголосив про зміну командувача Нацгвардією: дивіться відео
"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України", – додав Володимир Зеленський.
Основною ж темою обговорення 8 липня стало повернення командирів захисників "Азовсталі". Вони після російського полону перебували у Туреччині, а вже цього дня стало відомо, що вони їдуть додому.
Командувачів захисників "Азовсталі" повернули додому
Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними,
– заявив Зеленський.
Додому 8 липня повернулися:
- Денис "Редіс" Прокоменко – командир "Азову";
- Святослав "Калина" Паламар – його заступник;
- Сергій "Волина" Волинський – виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;
- Олег "Аліс" Хоменко – старший офіцер "Азова";
- Денис Шлега – полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади оперативного призначення.