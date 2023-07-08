Про призначення нового командувача Нацгвардії Володимир Зеленський заявив, спілкуючись з журналістами після повернення з Туреччини, передає 24 Канал. Глава держави подякував Юрію Лебідю за роботу та розповів, хто його замінить.

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Нацгвардію очолить Півненко

Хочу також подякувати нашому командувачу Національної гвардії України Юрію Лебідю. Він залишатиметься у Міністерстві внутрішніх справ. Ми не втрачаємо наших генералів. А на його місці буде новий командувач, Герой України, бойова людина, сьогодні для нас це є пріоритет. Тому що завдання відновити територіальну цілісність України,

– наголосив президент.

Зеленський оголосив про зміну командувача Нацгвардією: дивіться відео

Олександр Півненко – не лише Герой України. Він також бойовий офіцер. Відомо, що він брав участь у боях, зокрема, у самому Бахмуті. У ньому він відзначився бойовими заслугами.

"Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України", – додав Володимир Зеленський.

Основною ж темою обговорення 8 липня стало повернення командирів захисників "Азовсталі". Вони після російського полону перебували у Туреччині, а вже цього дня стало відомо, що вони їдуть додому.

Командувачів захисників "Азовсталі" повернули додому

Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними,

– заявив Зеленський.

Додому 8 липня повернулися: