Напередодні у центрі міста зібралися сотні людей, проте офіційних повідомлень про приїзд глави держави не було з міркувань безпеки, повідомляє 24 Канал. Зустріти президента та командирів прийшли не тільки містяни, але й представники влади та духовенства.

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Молитва за перемогу у Львові

Зустріти президента та командирів "Азовсталі" прийшли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, глава ПЦУ митрополит Епіфаній, мер Львова Андрій Садовий та інші представники влади й духовенства. Крім цього, прийшло чимало журналістів та містян.

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Митрополит Епіфаній виголосив молитву за українське військо та перемогу нашої держави з нагоди 500-го дня повномасштабної війни з Росією.

Молитва за перемогу України у Львові / Фото Zaxid.net

Після завершення молитви Володимир Зеленський привітав представників духовенства і покинув площу перед памʼятником Шевченкові. Разом з ним площу покинули й інші представники влади та духовенства.

Командири "Азовсталі" не були присутні на молитві у центрі міста. Напередодні вони поспілкувалися з журналістами й далі, ймовірно, зустрінуться з рідними.

Командири "Азовсталі" у Львові / Фото РБК-Україна

Повернення командирів "Азовсталі": головне

Після оборони Маріуполя, яка тривала 86 діб, більшість з яких в умовах повного оточення міста, захисники Маріуполя виконали наказ та склали зброю й покинули територію заводу "Азовсталь", після чого потрапили у полон. Останніми з заводу вийшли командири, а саме:

Денис "Редіс" Прокоменко – командир "Азову";

Святослав "Калина" Паламар – його заступник;

Сергій "Волина" Волинський – виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти;

Олег "Аліс" Хоменко – старший офіцер "Азова";

Денис Шлега – полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади оперативного призначення.

21 вересня у межах обміну полоненими 200 воїнів, включно з захисниками "Азовсталі" повернулися додому – їх обміняли на кума Путіна Медведчука. Командири ж вирушили до Туреччини, де перебували до 8 липня 2023 року.

Після візиту до Стамбула президент Володимир Зеленський повідомив про те, що командири повертаються до України. Воїни разом з главою держави, голову ОПУ та міністром внутрішніх справ вирушили до України.

Повернення легендарних командирів викликало неабияку істерику серед росіян, а Кремль звинуватимо Україну та Туреччину в нібито порушенні домовленостей. За словами рупора Кремля Дмітрія Пєскова, командири мали б залишатися в Туреччині до завершення війни.