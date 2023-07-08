Сьогодні – День народження Валерія Залужного. Глава держави привітав головнокомандувача ЗСУ зі святом.

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Зеленський підбив підсумки дня

Президент зазначив, що добіг кінця цей дуже насичений день.

За сьогодні із самого ранку встиг заслухати доповіді з фронту, привітати Головнокомандувача Залужного з Днем народження. Потім – молебень із Його Всесвятістю Патріархом Варфоломієм за жертвами війни,

– зазначив український лідер.

Також відбулися:

безпекові переговори з партнерами – прем'єр-міністрами Нідерландів і Португалії,

зустріч з українськими героями – захисниками Маріуполя й "Азовсталі".

"Повернули їх додому. Представив нового командувача Національної гвардії. Та поіменно вшанував усіх героїв цієї війни – нашої повномасштабної оборони, усіх тих, про чию відвагу зараз можна говорити", – заявив глава держави.

На завершення він вирушив у Львів, де відбувся спільний молебень за перемогу, наших воїнів та державу.

"Дякую всім, хто б'ється заради України! Дякую всім, хто захищає українців та наближає нашу перемогу!" – підсумував Зеленський.

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