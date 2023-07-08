Сегодня – День рождения Валерия Залужного. Глава государства поздравил главнокомандующего ВСУ с праздником.

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Зеленский подвел итоги дня

Президент отметил, что подошел к концу этот очень насыщенный день.

Сегодня с самого утра успел заслушать доклады с фронта, поздравить Главнокомандующего Залужного с Днем рождения. Затем – молебен с Его Всесвятостью Патриархом Варфоломеем по жертвам войны,
– отметил украинский лидер.

Также состоялись:

  • переговоры с партнерами – премьер-министрами Нидерландов и Португалии,
  • встреча с украинскими героями – защитниками Мариуполя и "Азовстали".

"Вернули их домой. Представил нового командующего Национальной гвардии. Но поименно почтил всех героев этой войны – нашей полномасштабной обороны, всех тех, о чьей отваге сейчас можно говорить", – заявил глава государства.

В завершение он отправился во Львов, где состоялся общий молебен за победу, наших воинов и государство.

"Благодарю всех, кто бьется ради Украины! Спасибо всем, кто защищает украинцев и приближает нашу победу!" – подытожил Зеленский.

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Визит Зеленского в Турцию: коротко

  • В администрации президента Турции 7 июля анонсировали визит Владимира Зеленского. Президент Украины прибыл в Стамбул ночью.
  • В рамках визита состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере. Речь идет о производстве БПЛА, исследованиях, а также разработках в области автономных систем, космоса и других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран.
  • Турецкий лидер Реджеп Эрдоган поддержал территориальную целостность нашего государства и заявил, что Украина имеет право быть членом НАТО. Такие слова вызвали большое возмущение в России, поскольку Москва считает Стамбул своим "другом".
  • Также Кремль возмутило возвращение командиров обороны Мариуполя в Украину. Там начали кричать о нарушении договоренностей.