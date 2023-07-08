Всех, кто хочет подойти поближе, проверяют на металлоискателях. Перед ними собралась многолюдная очередь.

Львов вечером 8 июля ожидал приезда президента Владимира Зеленского и командиров "Азова". На проспекте Свободы собралось немало людей.

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Зеленский прибыл во Львов

Около 22:00 президент Владимир Зеленский прибыл во Львов. Кроме горожан, его ждали представители духовенства и местной власти, в том числе мэр Андрей Садовый. Также на площади возле памятника Тарасу Шевченко были:

митрополит Эпифаний,

премьер-министр Денис Шмигаль,

глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Командиры обороны Мариуполя по проспекту Свободы не приехали.

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После приезда украинского лидера Епифаний произнес молитву за украинское войско и победу нашего государства.

После молитвы президент приветствовал представителей духовенства и покинул площадь перед памятником Шевченко.

Зеленский приехал во Львов: видео 24 Канала

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Возвращение командиров "Азовстали" из плена: главное

После месяцев тяжелейших боев в мае 2022 года защитники Мариуполя выполнили приказ прекратить оборону города и начали покидать "Азовсталь". 20 мая с завода вышли командиры:

Денис "Редис" Прокопенко – командир "Азова";

Святослав "Калина" Паламарь – его заместитель;

Сергей "Волина" Волынский – исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Олег "Алис" Хоменко – старший офицер "Азова";

Денис Шлега – полковник Национальной гвардии Украины, командир 12-й бригады оперативного назначения.

21 сентября в рамках обмена пленными 200 воинов, в том числе защитники "Азовстали", вернулись домой. Их обменяли на кума Путина Виктора Медведчука. В свою очередь командиры отправились в Турцию.

Там они находились до 8 июля 2023 года. При посадке на самолет украинских воинов встретили президент Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и глава МВД Игорь Клименко