Как отметили в Минобороны Украины, для отпора агрессора на Киевщине принимаются все необходимые меры. Люди оборудуют блок-посты, наблюдательные пункты.

Важно Из направления Бучи – Ворзеля должна была состояться эвакуация, но взорвали пути

Также горожане организуются в мобильно-дозорные группы.

Такого единства граждан и сил обороны еще не было никогда. Мы готовы отразить и победить врага. Я уверен, что на подступах к столице агрессор почувствует всю ярость украинского народа,

– отметил генерал-полковник Александр Сырский.

Командующий обороной Киева проверил фортификационные объекты / Фото Минобороны

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