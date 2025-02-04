Его задачей будет координация военного сотрудничества с союзниками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Какие задачи будет выполнять Шаповалов

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов сообщил на своей странице в Facebook, что уходит с должности командующего войсками оперативного командования "Юг". Он поблагодарил коллег за службу.

Теперь он возглавит украинскую команду при NSATU в Висбадене. Во исполнение поручения президента Украины глава Минобороны уже подписал соответствующее назначение.

Там его основной задачей будет координация военного сотрудничества с партнерами, в частности по поставкам военной помощи Украине.

Справка: NSATU – это структура НАТО для координации военной помощи Украине. Структура занимается координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Альянса.

Напомним, Дональд Трамп хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на военную помощь США. Президент США отметил, что в вопросе мирного урегулирования в Украине достигнут "большой прогресс".