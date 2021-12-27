Во время съемок "Первого кода" его авторы разрабатывают интерактивную карту истории украинского IT-сектора с точной хронологией, в которой записывают события главные герои ленты.

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Кто расскажет о своих историях успеха

На данный момент съемочная группа уже провела пять масштабных интервью с EPAM, 3DLOOK, ELEKS, Looksery, TECHIIA Holding. Часть съемок состоялась в Лос-Анджелесе. В съемках фильма планируется участие также Grammarly, Preply, Softserve, Sigma и других.

С одной стороны, люди, которые стояли у истоков украинского IT и создавали первые компании на этом рынке, расскажут, как зарождалась индустрия в 90-х и развивалась в 2000-х.

С другой стороны, отдельная часть фильма будет посвящена современным украинским компаниям, которые прямо сейчас творят историю украинской IT-индустрии: добиваются успеха на международных рынках, поднимают инвестиции раунд за раундом.

Те, кто стоят у источников, поделились с нами своими воспоминаниями и чрезвычайно ценными архивными видео. Но конечно, фильм будет также о тех, кто "выстрелил" сегодня,

– рассказывает СЕО ассоциации и режиссер проекта Любовь Мочалова.

Большие планы

Интервьюером и исследователем в картине выступает президент Ассоциации Владислав Савченко. Продюсером выступил Сергей Кривко.

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Оценить потенциальную смету такого проекта пока трудно. Сейчас ассоциация проводит съемки за свой счет, однако впоследствии планирует приобщить к проекту партнеров.

Сейчас мы ведем переговоры с Netflix и Megogo, а затем выберем, на какой платформе будем размещать ленту,

– говорит Владислав Савченко.

А еще команда привлекла европейскую дизайн компанию для разработки уникального мерча по мотивам ленты "Первый код".

Фото EASE

"Что прослеживается между всеми интервью, так это готовность взаимопомощи. Когда только зарождалось украинское IT, компании и их основатели между собой тесно общались. Они помогали друг другу экспертизой, а иногда даже делились офисами", – рассказывает Владислав Савченко.

Премьера планируется на сентябрь 2022 года. Она должна состояться не только в одном из киевских кинотеатров, но и в Кремниевой долине в рамках закрытого показа. Ленту переведут на несколько языков мира. Создатели – Европейская ассоциация программной инженерии.

"Это было сильное комьюнити, – продолжает он – потом, когда таких компаний стало больше, все постепенно начали воспринимать коллег по рынку как конкурентов. Мощное комьюнити, вследствие которого произошло становление индустрии, было постепенно утрачено".