Під час фільмування "Першого коду" його автори розробляють інтерактивну мапу історії українського ІТ-сектору з точною хронологією, в якій занотовують події головні герої стрічки.

Читайте також Ідея на 13 мільярдів: як стартап Grammarly став першим українським єдинорогом

Хто розкаже про свої історії успіху

На разі знімальна група вже провела п’ять масштабних інтерв’ю з EPAM, 3DLook, ELEKS, Looksery, TECHIIA Holding. Частина знімань відбулася в Лос-Анджелесі. У зніманнях фільму планується участь також Grammarly, Preply, Softserve, Sigma та інших.

З одного боку, люди, які стояли у джерел українського ІТ та створювали перші компанії на цьому ринку, розкажуть, як зароджувалася індустрія в 90-х та розвивалася у 2000-х.

З іншого боку, окрема частина фільму буде присвячена сучасним українським компаніям, які прямо зараз творять історію української ІТ-індустрії: здобувають успіх на міжнародних ринках, підіймають інвестиції раунд за раундом.

Ті, хто стоять у джерел, поділилися з нами своїми спогадами та надзвичайно цінними архівними відео. Але звісно, фільм буде також про тих, хто "вистрілив" сьогодні,

– розповідає СЕО асоціації та режисерка проєкту Любов Мочалова.

Великі плани

Інтерв'юером та дослідником у картині виступає президент асоціації Владислав Савченко. Продюсером виступив Сергій Кривко.

Цікаво Ніколи не заспокоюйся: як мільярдер з України Влад Яценко став візіонером фінтех-ринку

Оцінити потенційний кошторис такого проєкту наразі важко. Зараз асоціація проводить знімання власним коштом, однак згодом планує долучити до проєкту партнерів.

Зараз ми ведемо перемовини з Netflix та Megogo, а згодом оберемо, на якій платформі будемо розміщувати стрічку,

– каже Владислав Савченко.

А ще команда залучила європейську дизайн компанію для розробки унікального мерчу за мотивами стрічки "Перший код".

Фото EASE

"Що простежується між усіма інтерв’ю, так це готовність взаємодопомоги. Коли тільки зароджувалося українське ІТ, компанії та їхні засновники між собою тісно спілкувалися. Вони допомагали один одному експертизою, а іноді навіть ділилися офісами", – розповідає Владислав Савченко.

Прем’єра планується на вересень 2022 року. Вона має відбутися не лише в одному з київських кінотеатрів, але й у Кремнієвій долині в рамках закритого показу. Стрічку перекладуть на декілька мов світу. Творці – Європейська асоціація програмної інженерії.

"Це було сильне ком’юніті, – продовжує він – Потім, коли таких компаній стало більше, всі поступово почали сприймати колег по ринку як конкурентів. Потужне ком’юніті, внаслідок якого відбулося становлення індустрії, було поступово втрачене".