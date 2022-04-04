Об этом рассказал Петр Кузык, командир батальона территориальной обороны Киева, в эфире 24 канала. Он отметил, что в Ирпене, Буче и Гостомеле идет зачистка от российских оккупантов.

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На мой взгляд, работы по зачистке территорий будут продолжаться неделю. Очень важно, чтобы люди возвращались и возобновляли средний и малый бизнес,

– призвал Кузик.

Мэр Ирпеня воевал вместе с подразделениями и военными, очень боевой парень. Городские власти Бучи, Гостомеля и Ирпеня должны активно способствовать восстановлению жизни на этих территориях, поделился комбат ТРО Киева.

Петр Кузык отмечает, что самое важное сейчас – зафиксировать преступления и вернуть мирную жизнь. Ведь уже сейчас есть попытки мародерства, к сожалению, заброшенные города лакомый кусок для них .