Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. Взрывы в Ростовской области прогремели на стратегически важном объекте для захватчиков.

К теме Украина ударила американскими ATACMS по России: что известно об этих ракетах

Что производят на этом заводе

Как отметил Жовтенко, уже была информация, что с начала полномасштабной войны этот завод перевели на 12-часовой режим работы. Там производят твердое топливо для российских ракет. В том числе и для "Искандеров".

Россия массированно использует ракетное оружие против Украины. Поэтому им нужно, чтобы такие предприятия работали с максимальной отдачей. Понятно, что такие объекты являются стратегическим приоритетом для Украины,

– отметил Жовтенко.

Такой удар может создать определенные проблемы для оккупантов в поставках топлива для ракет. В России работает не одно такое предприятие. Для долговременного эффекта нужно выбивать и другие подобные заводы. Но даже удар по одному из них является болезненным для захватчиков.

То, что мы можем по крайней мере временно вывести из строя один такой объект – это также ощутимо для России. Страна-агрессор массированно использует ракеты. Им важно, что было достаточно топлива. Поэтому для них каждый из таких объектов является важным. Правильно, что мы пробуем уничтожать такие цели,

– отметил Жовтенко.

Напомним, 18 декабря в Ростовской области прогремели взрывы на заводе "Комбинат Каменский". Россияне жаловались, что это были ракеты ATACMS. На этом заводе производят твердое топливо, которое используют в снарядах к РСЗО "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" и для баллистических ракет "Искандер".