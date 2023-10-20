Стефанчук якобы заявил, что население нуждается в контроле в зимний период. В то же время, на самом деле спикер такого не говорил. В целом вся история об изменении графиков комендантского часа – фейк, активно распространяющийся в тиктоке.

Обратите внимание Отопительный сезон в Украине: в каких городах уже включили тепло

Авторы "вирусных" видео в сети призывают переходить по ссылке. Это вроде бы нужно сделать, чтобы узнать, как изменится комендантский в твоем городе или деревне. В то же время, ссылки ведут на телеграм-каналы или сайты, которые, конечно, не имеют анонсированной информации.

На самом деле никаких новых графиков комендантского часа не существует, а ссылки, по которым пользователей призывают перейти – ведут на разные TG-каналы и посторонние сайты,

– говорится в сообщении.

Стефанчук никаких заявлений тоже не делал. Более того, смена комендантского часа – не в его компетенции. Этим занимаются председатели ОВА. Панические видео создают для поднятия охвата отдельных ресурсов. Украинцев призывают не обращать внимание на фейки и прокачивать свою информационную грамотность.