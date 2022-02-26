О ситуации в Харькове в сети сообщил глава местной облгосадминистрации Олег Синегубов. Он предостерег относительно возможных дальнейших атак врага.

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В Харькове все еще опасно выходить на улицы

Синегубов отметил, что комендантский час завершен, однако передвигаться по городу еще опасно.

Выходить из укрытий опасно. Ожидаем массивного обстрела наших позиций из вражеской артиллерии и самолетов,

– сообщил глава ОГА.

Ситуация в Харькове: коротко

В ночь на 26 февраля российские войска продолжали боевые действия с направления Дергачей, Циркунов и с Чугуевского направления. Были попытки прорвать оборону со стороны Высокого.

За 25 февраля враг понес большие потери. Украинские бойцы героически защищают город.

Вражеские танки зашли в Харьков, но их уничтожили.

Оккупанты стреляли по центру крови на Алексеевке и детской областной больнице, повреждены жилые дома.

Противник пытался уничтожить военные объекты. К сожалению, есть пострадавшие.

Ночью работали диверсионно-разведывательные группы врага.

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