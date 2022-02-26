В CИT говорят, что выводы сделали по видео, которое передали местные жители журналистам. На кадрах видно, как хвостовая часть реактивного снаряда пробила несколько перекрытий многоквартирного дома.

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Россияне могли использовать "Смерч" и "Ураган"

Исследователи предполагают, что это могли быть РСЗО "Смерч" и "Ураган". На записи с видеорегистратора от 7-й детской больницы Харькова разрывы, которые CIT называет "ударом кассетного боеприпаса".

Такие средства поражения, содержащие множество разрывных суббоеприпасов, не могут применяться избирательно, поэтому их применение по жилым кварталам – военное преступление,

– отметили в CIT.

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