У CIT кажуть, що висновки зробили з відео, яке передали місцеві жителі журналістам. На кадрах видно, як хвостова частина реактивного снаряда пробила кілька перекриттів багатоквартирного будинку.
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Росіяни могли використовувати "Смерч" та "Ураган"
Дослідники припускають, що це могли бути РСЗВ "Смерч" та "Ураган". На записі з відеореєстратора від 7-ї дитячої лікарні Харкова є розриви, які CIT називає "ударом касетного боєприпасу".
Такі засоби поразки, які містять безліч розривних суббоєприпасів, не можуть застосовуватися вибірково, тому їх застосування по житлових кварталах — військовий злочин,
— зазначили в CIT.