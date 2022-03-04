Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации в пятницу, 4 марта. Киевлян призвали передвигаться по городу максимально осторожно.
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Возвращаться домой нужно до начала комендантского часа. То есть до 20:00. Покидать собственные дома жители столицы могут уже после 7 утра.
Сохраняйте спокойствие и пользуйтесь официальными источниками информации,
– отметили в КГГА.
Напомним, что Киев остается приоритетной целью российских оккупантов. Враги совершают обстрелы столицы, целясь в дома мирных жителей. Однако мэр столицы в очередной раз продемонстрировал, что украинцы готовы дать отпор захватчику.
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