Наши военные сбили вражескую ракету самолетом Ту-22. Воздушные силы с начала войны демонстрируют невероятную силу и стойкость.

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Анна Маляр подчеркнула, что наши Воздушные силы ВСУ с первых минут войны приняли на себя удар, поскольку враг в первую очередь хотел уничтожить системы противовоздушной обороны.

Наши силы по противовоздушной обороне демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты.

– подчеркнула Маляр.

Воздушные силы помогают Сухопутным войскам и уничтожают вражеские колонны и живую силу противника на Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Харьковщине.

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