Наші військові збили ворожу ракету літаком Ту-22. Повітряні сили від початку війни демонструють неймовірну силу та стійкість.

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Ганна Маляр наголосила, що наші Повітряні сили ЗСУ з перших хвилин війни прийняли на себе удар, оскільки першочергово ворог хотів знищити системи протиповітряної оборони.

Наші сили з протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети,

– наголосила Маляр.

Також Повітряні сили допомагають Сухопутним військам і знищують ворожі колоні та живу силу противника на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині.

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