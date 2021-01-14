Из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса во Франции с 16 января ужесточают карантин. В частности, в стране будет действовать комендантский час.

Он продлится с 18:00 до 6:00. Об этом рассказал премьер Франции Жан Кастекс, сообщает BFM TV. Актуально В Норвегии умерли 23 человека после вакцинации от COVID-19 Коронавирус продолжает стремительно распространяться по всей территории страны. Мы считаем необходимым ввести на всей территории с 16 января комендантский час,

– подчеркнул политик. Новые ограничения будут действовать не менее 15 дней. Что еще сказал премьер Во Франции также изменят правила пребывания для иностранцев.

Все люди, прибывающие из других стран, будут вынуждены перед вылетом и прилетом сдавать тесты на коронавирус.

Кроме того, приезжим необходимо будет провести на карантине 7 дней.

Франция усилит контроль на границах. Обратите внимание! С начала пандемии во Франции коронавирусом заразились более 2,8 миллиона зараженных. Умерли более 69 тысяч зараженных