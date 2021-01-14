Комендантский час и контроль на границах: во Франции ужесточают карантин
Из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса во Франции с 16 января ужесточают карантин. В частности, в стране будет действовать комендантский час.
Он продлится с 18:00 до 6:00. Об этом рассказал премьер Франции Жан Кастекс, сообщает BFM TV.
Актуально В Норвегии умерли 23 человека после вакцинации от COVID-19
Коронавирус продолжает стремительно распространяться по всей территории страны. Мы считаем необходимым ввести на всей территории с 16 января комендантский час,
– подчеркнул политик.
Новые ограничения будут действовать не менее 15 дней.
Что еще сказал премьер
- Во Франции также изменят правила пребывания для иностранцев.
- Все люди, прибывающие из других стран, будут вынуждены перед вылетом и прилетом сдавать тесты на коронавирус.
- Кроме того, приезжим необходимо будет провести на карантине 7 дней.
- Франция усилит контроль на границах.
Поделиться новостью