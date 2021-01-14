Комендантська година і контроль на кордонах: у Франції посилюють карантин
Через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу у Франції з 16 січня посилюють карантин. Зокрема, у країні діятиме комендантська година.
Вона триватиме з 18:00 до 6:00. Про це розповів прем'єр Франції Жан Кастекс, повідомляє BFM TV.
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Коронавірус продовжує стрімко поширюватися по всій території країни. Ми вважаємо за необхідне ввести на всій території з 16 січня комендантську годину,
– наголосив політик.
Нові обмеження діятимуть щонайменше 15 днів.
Що ще сказав прем'єр
- У Франціі також змінять правила перебування для іноземців.
- Усі люди, які прибувають з інших країн, будуть змушені перед вильотом та прильотом здавати тести на коронавірус.
- Окрім того, приїжджим необхідно буде провести на карантині 7 днів.
- Франція посилить контроль на кордонах.
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