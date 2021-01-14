Через погіршення ситуації з пандемією коронавірусу у Франції з 16 січня посилюють карантин. Зокрема, у країні діятиме комендантська година.

Вона триватиме з 18:00 до 6:00. Про це розповів прем'єр Франції Жан Кастекс, повідомляє BFM TV. Актуально У Норвегії померли 23 людини після вакцинації від COVID-19 Коронавірус продовжує стрімко поширюватися по всій території країни. Ми вважаємо за необхідне ввести на всій території з 16 січня комендантську годину,

– наголосив політик. Нові обмеження діятимуть щонайменше 15 днів. Що ще сказав прем'єр У Франціі також змінять правила перебування для іноземців. Усі люди, які прибувають з інших країн, будуть змушені перед вильотом та прильотом здавати тести на коронавірус. Окрім того, приїжджим необхідно буде провести на карантині 7 днів. Франція посилить контроль на кордонах. Зверніть увагу! Від початку пандемії у Франції коронавірусом заразилися понад 2,8 мільйона заражених. Померли понад 69 тисяч заражених