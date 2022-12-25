Ответ на этот вопрос в эфире национального телемарафона дала спикер председателя Национальной полиции Украины Марьяна Рева. Она подчеркнула, что в новогоднюю ночь комендантский час не будут отменять.

Обратите внимание Комендантский час в новогоднюю ночь: какие ограничения будут действовать в областях Украины

Правоохранители будут проверять нарушителей

Марьяна Рева подчеркнула, что, несмотря на праздник, люди должны понимать, что есть требования комендантского часа, поэтому представитель председателя Нацполиции заверила – правоохранители и в новогоднюю ночь будут проверять нарушителей.

Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас – праздничный или непраздничный – есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица,

– заявила Рева.

Кроме того, представитель руководителя полиции подчеркнула, что правоохранители также будут реагировать на нарушение запрета на пиротехнику. Рева призвала украинцев, привыкших праздновать Новый год громко, подумать о тех, кому петарды и салюты могут напомнить о взрывах снарядов.

Комендантский час в регионах

В Новогоднюю ночь в регионах Украины будут действовать следующие ограничения:

В Киевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Запорожье, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской, в Киеве и Кривом Роге – с 23:00 до 5:00;

На Львовщине, Днепропетровщине, Ровенщине, Винницкой, Волынской, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой, в Черновицкой области – с 00:00 до 5:00;

В Черниговской и Сумской – с 23:00 до 4:00;

В Луганской и Донбассе – с 21:00 до 5:00;

В Херсонской области – с 19:00 до 6:30.

На Закарпатье комендантского часа нет, так что в новогоднюю ночь его также не будет.