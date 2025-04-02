Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий КГВА для "РБК-Украина".

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Что будет с комендантским часом на Пасху

В Киевской городской военной администрации рассказали, что режим комендантского часа в столице в связи с Пасхальными, а также другими праздничными, памятными днями – не пересматривается.

Дополнительно сообщаем, что в предыдущие годы на Пасху, Рождество Христово, а также другие праздничные дни, сопровождающиеся церковной службой в ночной период, действие комендантского часа не прекращалось. Поэтому ограничения, касающиеся комендантского часа, будут действовать,

– сообщили в КГВА.

Также в администрации отметили, что во время мероприятий, посвященных Пасхе, усилят меры безопасности, а именно:

введут дополнительное патрулирование;

увеличат количество личного состава работников Национальной полиции и других служб в местах скопления людей в связи с фактическим проведением массовых мероприятий.

Стоит отметить, что в Киеве комендантский час длится ежедневно с 00:00 до 05:00, праздничные и выходные дни не являются исключением. В это время нельзя находиться на улицах и в публичных местах, а также перемещаться транспортом без спецпропусков.

За нарушение комендантского часа в Украине предусмотрен штраф от 170 до 510 гривен. В случае повторного нарушения в течение года сумма наказания удваивается. Также нарушителям могут назначить исправительные работы или административный арест на срок до 15 суток.