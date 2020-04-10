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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Комендантский час без введения чрезвычайного положения: законно ли это

      - Читати новину українською
      Дополнительные ограничения для украинцев / Фото 24 канала

      Правительство рассматривает возможность введения комендантского часа и режима максимального ограничения передвижения в некоторых регионах Украины из-за увеличения количества больных COVID-19. Законны ли дополнительные ограничения без введения в стране чрезвычайного положения, – в материале сайта 24 канала.

      Комендантский час

      Накануне выходных большинство регионов Украины вводит дополнительные ограничения. На Волыни и Закарпатье ввели режим максимального ограничения передвижения на выходных. Людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника. В областях призвали заблаговременно запастись продуктами и лекарствами на эти дни. Временно исполняющий обязанности Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, тоже призвал всех  оставаться дома 11-12 апреля, поскольку в области введены дополнительные карантинные ограничения.

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      Мэр Львова Андрей Садовый, на своей странице в социальной сети отметил, что на территории Львова не вводится комендантский час, или любые другие дополнительные ограничения.

      Город живет в режиме карантина: на улицу следует выходить лишь при необходимости, обязательно в маске. Магазины, аптеки и другие учреждения будут работать в режиме карантина, как это было на протяжении последнего месяца. Берегите себя и родных,
      – призвал горожан Андрей Садовый.

      Особый режим карантина вводят и в Черновицкой области. В частности, в субботу и воскресенье с 13:00 часов в этой области будут закрыты все магазины, включая продуктовые. Автозаправки будут работать исключительно для медицинских служб, службы спасения и Нацполиции. Эти ограничительные меры вводится для того, чтобы избежать соблазна искать себе повод выйти из дома. А в столице в местах, где обнаружили очаги коронавирусной инфекции, введен принудительный карантин. Также рассматривается возможность введения в некоторых регионах комендантского часа.

      Что такое комендантский час?Это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны. Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечерний и ночной период времени.

      Сейчас комендантский час действует на всей территории Италии, Испании, Чехии, Израиля, Венгрии.

      В Киевской области в субботу и воскресенье, скорее всего, тоже введут режим максимального ограничения передвижения.

      Юрист, кандидат юридических наук Василий Мирошниченко объясняет, что есть три повышенных уровня защиты и спасения нации:

      • первый – повышенная готовность;
      • второй – уровень чрезвычайной ситуации;
      • третий – чрезвычайное положение.

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      Повышенная готовность

      Повышенная готовность в Украине вводилась в январе 2015 года в связи с агрессией Российской Федерации. Одновременно в Донецкой и Луганской областях ввели более высокий  уровень чрезвычайной ситуации. При введении уровня повышенной готовности не ограничиваются те или иные права граждан.

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      Чрезвычайная ситуация

      При введении чрезвычайной ситуации могут вводиться карантинные меры, предусмотренные Кодексом гражданской защиты и другими законами.

      Прежде всего, карантин предусматривает ограничение права передвижения. В частности, закрываются для въезда-выезда определенные территории, а определенная категория граждан, которые попали под угрозу или заражены или потенциально инфицированы, могут ограничиваться в передвижении,
      – говорит Василий Мирошниченко.

      В частности, они могут находиться за пределами мест своего проживания или удерживаться в определенных зонах, лагерях, местах обсервации и тому подобное. Все это предусмотрено нашим законодательством. В частности, законом о защите населения от инфекционных болезней. Поэтому допускается ограничение определенных прав в рамках введенной чрезвычайной ситуации, которая, в отличие от чрезвычайного положения, может вводиться бессрочно.

      Чрезвычайная ситуация, введенная в Донецкой и Луганской области в связи с агрессией Российской Федерации, вводится без ограничения срока. В этих областях с 2015 года и до сих пор действуют военно-гражданские администрации. Это характерно для режима чрезвычайных ситуаций.

      Комендантский час, регулирование передвижения граждан, необходимость находиться по месту жительства, в частности, для тех, кто вернулся из других стран и должен определенное время находиться на обсервации – вполне законные методы. Это логичные мероприятия. Собственно, они применяются не только у нас, но и за границей,
      – говорит Мирошниченко.

      Чрезвычайное положение

      При введении чрезвычайного положения ограничиваются базовые права, в частности, политические. Для предыдущих двух правовых режимов подобное нехарактерно. При введении чрезвычайного положения могут ограничиваться политические права, например, запрет на участие в деятельности политических партий. Таким образом партии не имеют права проводить съезды, митинги и тому подобное. В период действия чрезвычайного положения выборы невозможны, а в период чрезвычайной ситуации разрешается их проводить. Ограничивать могут и право на передвижение, труд (если человек не имеет возможности выйти за пределы дома без уважительной причины, он уже не может работать).

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      Есть много шума, мол, нарушается Конституция. Ничего подобного! Нужно смотреть законодательство и административные и карантинно-защитные меры, предусмотренные законодательством,
      – отмечает юрист.

      Режим чрезвычайной ситуации дает возможность принимать широкие меры вплоть до комендантского часа. А вот что касается запрета на деятельность партий, проведение выборов, то такие ограничения могут вводиться только в условиях чрезвычайного положения. Если чрезвычайную ситуацию провозглашает правительство, кстати, как и режим повышенной готовности, то чрезвычайное положение вводится указом президента и утверждается парламентом по представлению СНБО или правительства.

      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Статьи Публикации Чрезвычайное происшествие Чрезвычайное положение в Украине 2020
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