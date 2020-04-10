Комендантська година без введення надзвичайного стану: чи законно це

Уряд розглядає можливість введення комендантської години та режиму максимального обмеження пересування у деяких регіонах України через збільшення хворих на COVID-19. Чи законні додаткові обмеження без запровадження в країні надзвичайного стану, – в матеріалі сайту 24 каналу.

Комендантська година

Напередодні вихідних більшість регіонів України вводить додаткові обмеження. У Закарпатській ОДА жителям області наказали не виходити з дому від 13 години 11 квітня до 6 ранку 13 квітня. Голова Львівської ОДА Максим Козицький на своїй сторінці у фейсбуці порекомендував не з'являтися у громадських місцях в ці ж дні.

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Особливий режим карантину вводять і в Чернівецькій області. Зокрема, в суботу та неділю з 13.00 години в цій області будуть зачинені всі магазини, зокрема й продуктові. Автозаправки працюватимуть винятково для медичних служб, служби порятунку та нацполіції. Ці обмежувальні заходи вводиться для того аби уникнути спокуси шукати собі привід вийти з дому. А в столиці у місцях, де виявили вогнища коронавірусної інфекції, запроваджений примусовий карантин. Також розглядається можливість запровадження в деяких регіонах комендантської години.

Що таке комендантська година?Це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни. Найчастіше заборона виходити на вулицю розповсюджується на вечірній і нічний період часу.



Наразі комендантська година діє на всій території Італії, Іспанії, Чехії, Ізраїлю, Угорщини.

В Київській області в суботу та неділю, найімовірніше, теж запровадять режим максимального обмеження пересування.

Юрист, кандидат юридичних наук Василь Мірошниченко пояснює, що є три підвищених рівні захисту і порятунку нації:

перший – підвищена готовність;

другий – рівень надзвичайної ситуації;

третій – надзвичайний стан.



Чому потрібно дотримуватися самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

Підвищена готовність

Підвищена готовність в Україні вводилась в січні 2015 році у зв’язку з агресією Російської Федерації. Тоді ж у Донецькій і Луганській областях запровадили вищий рівень надзвичайної ситуації. При введенні рівня підвищеної готовності не обмежуються ті чи інші права громадян.

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Надзвичайна ситуація

При запровадженні надзвичайної ситуації можуть вводитись карантинні заходи передбачені Кодексом цивільного захисту та іншими законами.

Передовсім, карантин передбачає обмеження права пересування. Зокрема, закриваються для в’їзду-виїзду визначені території, а певна категорія громадян, які потрапили під загрозу або заражені чи потенційно інфіковані, можуть обмежуватись у пересуванні,

– говорить Василь Мірошниченко.

Зокрема, вони можуть перебувати за межами місць свого проживання або утримуватись в певних зонах, таборах, місцях обсервації тощо. Все це передбачено нашим законодавством. Зокрема, законом про захист населення від інфекційних хвороб. Тому допусткається обмеження певних прав у рамках запровадженої надзвичайної ситуації, яка, на відміну від надзвичайного стану, може вводитись безстроково.

Надзвичайна ситуація, що була введена в Донецькій і Луганській області в зв’язку з агресією Російської Федерації вводиться без обмеження терміну. В цих областях з 2015 року і дотепер діють військово-цивільні адміністрації. Це характерно для режиму надзвичайних ситуацій.

Комендантська година, регулювання пересування громадян, необхідність перебувати за місцем проживання, зокрема, для тих, хто повернувся з інших країн і має певний час перебувати на обсервації – цілком законні методи. Це логічні заходи. Власне, вони застосовуються не лише у нас, а й закордоном,

– говорить Мірошниченко.

Надзвичайний стан

При запровадженні надзвичайного стану обмежуються базові права, зокрема, політичні. Для попередніх двох правових режимів подібне не є характерним. При введенні надзвичайного стану можуть обмежуватись політичні права, приміром, заборона на участь у діяльності політичних партій. Таким чином партії не мають права проводити з’їзди, мітинги тощо. В період дії надзвичайного стану вибори неможливі, а в період надзвичайної ситуації дозволяється їх проводити. Обмежувати можуть й право на пересування, працю (якщо людина не має змоги вийти за межі будинку без поважної причини, вона вже не може працювати).

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Є багато галасу, мовляв, порушується Конституція. Нічого подібного! Потрібно дивитись законодавство і адміністративні та карантинно-захисні заходи, передбачені законодавством,

– наголошує юрист.

Режим надзвичайної ситуації дає можливість вживати широкі заходи аж до комендантської години. А от щодо заборони на діяльність партій, проведення виборів, то такі обмеження можуть запроваджуватись лише за умови проголошення надзвичайного стану. Якщо надзвичайну ситуацію проголошує уряд, до речі, як і режим підвищеної готовності, то надзвичайний стан вводиться указом президента й затверджується парламентом за поданням РНБО або уряду.