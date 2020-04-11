Комендантский час возможен только при условии введения чрезвычайного положения, – полиция

Решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об ограничении свободы передвижения украинцев является рекомендательным. Комендантский час возможен только при условии введения режима чрезвычайного положения.

Об особенностях карантина в Украине из-за эпидемии коронавируса сообщает пресс-служба Нацполиции.

Обратите внимание Комендантский час без введения чрезвычайного положения: законно ли это

Правительство и главный санитарный врач приняли постановления о карантинных мероприятиях и ограничениях для предотвращения распространения COVID-19. Полиция и Нацгвардия проводит разъяснительную и профилактическую работу среди украинцев о необходимости соблюдения карантина.

В то же время в ряде регионов местные власти приняли решение о временном запрете выходить из дома (с 13:00 11 апреля по 6:00 13 апреля). Однако в Нацполиции уверяют, что такие решения являются рекомендательными.

Ведь комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения,

– пояснили в полиции.

И добавили, что в условиях чрезвычайной ситуации возможны ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Что известно о введении новых ограничений в 5 областях

В Киевской области решили внедрить жесткие правила карантина в выходные дни с 11 по 13 апреля и с 18 по 21 апреля. В то же время мэр Киева заявил, что в столице не будут вводить комендантский час. Виталий Кличко отметил, что это вне компетенции местных властей.

решили внедрить жесткие правила карантина в выходные дни с 11 по 13 апреля и с 18 по 21 апреля. В то же время мэр Киева заявил, что в столице не будут вводить комендантский час. Виталий Кличко отметил, что это вне компетенции местных властей. Жителям Волынской области рекомендовали на выходных не выходить на улицу. С 13:00 субботы до 6:00 понедельника волыняне должны оставаться дома, а необходимые продукты и лекарства купить заранее.

рекомендовали на выходных не выходить на улицу. С 13:00 субботы до 6:00 понедельника волыняне должны оставаться дома, а необходимые продукты и лекарства купить заранее. В Закарпатской ОГА жителям области также рекомендовали не выходить из дома с 13 часов 11 апреля до 6 утра 13 апреля.

ОГА жителям области также рекомендовали не выходить из дома с 13 часов 11 апреля до 6 утра 13 апреля. Такие усиленные меры безопасности ввели и на Буковине . Однако, кроме рекомендации не выходить на улицу, там будут действовать и строгие противоэпидемические мероприятия. В частности, с 13:00 субботы до 6:00 понедельника: не будут работать продуктовые магазины, а заправочные станции будут обслуживать только специальные категории водителей.

. Однако, кроме рекомендации не выходить на улицу, там будут действовать и строгие противоэпидемические мероприятия. В частности, с 13:00 субботы до 6:00 понедельника: не будут работать продуктовые магазины, а заправочные станции будут обслуживать только специальные категории водителей. В Ивано-Франковской области дополнительные карантинные ограничения были введены в период 11 – 12 апреля.

Обратите внимание! По состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировали 2 тысячи 511 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 73 человека, выздоровели – 79.



Ограничения в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала