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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Комендантська година можлива лише за умови введення надзвичайного стану, – поліція

      - Читать новость на русском
      Поліція про комендантську годину / radiotrek.rv.ua

      Рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій про обмеження свободи пересування українців є рекомендаційним. Комендантська година можлива лише за умови введення режиму надзвичайного стану.

      Про особливості карантинних обмежень в Україні через епідемію коронавірусу повідомляє пресслужба Нацполіції.

      Зверніть увагу Комендантська година без введення надзвичайного стану: чи законно це

      Уряд та головний санітарний лікар прийняли постанови про карантинні заходи та обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Поліція та Нацгвардія проводить роз’яснювальну та профілактичну роботу серед українців про необхідність дотримання карантину.

      Водночас у кількох регіонах місцева влада ухвалила рішення про тимчасову заборону виходити з дому (з 13:00 11 квітня до 06:00 13 квітня). Однак у Нацполіції запевняють, що такі рішення є рекомендаційними.

      Адже комендантська година можлива лише за умови введення правового режиму надзвичайного стану, 
      – пояснили у поліції.

      Та додали, що в умовах надзвичайної ситуації можливі обмеження роботи громадського транспорту, підприємств та організацій.

      Що відомо про запровадження нових обмежень у 5 областях

      • У Київській області вирішили впровадити жорсткіші правила карантину у вихідні дні з 11 по 13 квітня та з 18 по 21 квітня. Водночас міський голова Києва заявив, що у столиці не запроваджуватимуть комендантську годину. Віталій Кличко зазначив, що це поза компетенцією місцевої влади.
      • Жителям Волинської області рекомендували на вихідних не виходити на вулицю. З 13:00 суботи до 6:00 понеділка волиняни мали б залишатися вдома, а необхідні продукти та ліки купити заздалегідь. 
      • У Закарпатській ОДА жителям області також рекомендували не виходити з дому від 13 години 11 квітня до 6 ранку 13 квітня.
      • Такі посилені заходи безпеки впровадили й на Буковині. Однак, крім рекомендації не виходити на вулицю, там діятимуть і суворіші протиепідемічні заходи. Зокрема, з 13:00 суботи до 6:00 понеділка: не працюватимуть продуктові магазини, а заправні станції обслуговуватимуть лише спеціальні категорії водіїв.
      • В Івано-Франківській області додаткові карантинні обмеження ввели на період 11 – 12 квітня. 

      Зверніть увагу! Станом на 11 квітня в Україні зафіксували 2 тисячі 513 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 73 людини, одужали – 79.

      карантин коронавірус обмеження україна заборони
      Обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Поліція Нацгвардія
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