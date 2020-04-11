Комендантська година можлива лише за умови введення надзвичайного стану, – поліція

Рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій про обмеження свободи пересування українців є рекомендаційним. Комендантська година можлива лише за умови введення режиму надзвичайного стану.

Про особливості карантинних обмежень в Україні через епідемію коронавірусу повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зверніть увагу Комендантська година без введення надзвичайного стану: чи законно це

Уряд та головний санітарний лікар прийняли постанови про карантинні заходи та обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Поліція та Нацгвардія проводить роз’яснювальну та профілактичну роботу серед українців про необхідність дотримання карантину.

Водночас у кількох регіонах місцева влада ухвалила рішення про тимчасову заборону виходити з дому (з 13:00 11 квітня до 06:00 13 квітня). Однак у Нацполіції запевняють, що такі рішення є рекомендаційними.

Адже комендантська година можлива лише за умови введення правового режиму надзвичайного стану,

– пояснили у поліції.

Та додали, що в умовах надзвичайної ситуації можливі обмеження роботи громадського транспорту, підприємств та організацій.

Що відомо про запровадження нових обмежень у 5 областях

У Київській області вирішили впровадити жорсткіші правила карантину у вихідні дні з 11 по 13 квітня та з 18 по 21 квітня. Водночас міський голова Києва заявив, що у столиці не запроваджуватимуть комендантську годину. Віталій Кличко зазначив, що це поза компетенцією місцевої влади.

вирішили впровадити жорсткіші правила карантину у вихідні дні з 11 по 13 квітня та з 18 по 21 квітня. Водночас міський голова Києва заявив, що у столиці не запроваджуватимуть комендантську годину. Віталій Кличко зазначив, що це поза компетенцією місцевої влади. Жителям Волинської області рекомендували на вихідних не виходити на вулицю. З 13:00 суботи до 6:00 понеділка волиняни мали б залишатися вдома, а необхідні продукти та ліки купити заздалегідь.

рекомендували на вихідних не виходити на вулицю. З 13:00 суботи до 6:00 понеділка волиняни мали б залишатися вдома, а необхідні продукти та ліки купити заздалегідь. У Закарпатській ОДА жителям області також рекомендували не виходити з дому від 13 години 11 квітня до 6 ранку 13 квітня.

ОДА жителям області також рекомендували не виходити з дому від 13 години 11 квітня до 6 ранку 13 квітня. Такі посилені заходи безпеки впровадили й на Буковині . Однак, крім рекомендації не виходити на вулицю, там діятимуть і суворіші протиепідемічні заходи. Зокрема, з 13:00 суботи до 6:00 понеділка: не працюватимуть продуктові магазини, а заправні станції обслуговуватимуть лише спеціальні категорії водіїв.

. Однак, крім рекомендації не виходити на вулицю, там діятимуть і суворіші протиепідемічні заходи. Зокрема, з 13:00 суботи до 6:00 понеділка: не працюватимуть продуктові магазини, а заправні станції обслуговуватимуть лише спеціальні категорії водіїв. В Івано-Франківській області додаткові карантинні обмеження ввели на період 11 – 12 квітня.

Зверніть увагу! Станом на 11 квітня в Україні зафіксували 2 тисячі 513 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 73 людини, одужали – 79.



Обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу