"Комфортное возвращение с курорта": что предложила "Укрзализныця" своим пассажирам

Для удобного выезда отдыхающих из главных курортов Украины "Укрзализныця" на последнюю неделю летнего сезона предложила почти 300 тысяч билетов в пассажирских поездах.

Об этом сообщает железнодорожный информационный портал "Магистраль".

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В частности, на период с 27 августа по 2 сентября 2018 года "Укрзализныця" предложила пассажирам 42 416 мест в поездах, курсирующих с Приазовья, 100 775 мест – в поездах с курортов Одесской области, 147 486 мест – для отдыхающих, возвращающихся этой недели с Западной Украины,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, в издании отметили, что самыми популярными направлениями для путешествий в этом году остались юг и запад Украины.

Отмечается, что для обслуживания путешествующих в период летних отпусков железнодорожники подготовили 2941 пассажирский вагон. Из них – оборудованы кондиционерами были почти 42,5%.