Медведчук, Лёвочкин и Ко: топ наименее продуктивных нардепов Рады
Комитет избирателей Украины назвал наиболее и наименее продуктивных нардепов по количеству принятых законов. Среди лидеров – 10 нардепов от "Слуги народа", среди антилидеров – нардепы от ОПЗЖ.
Источник:Комитет избирателей Украины
Списки производительности депутатов Верховной Рады КИУ сформировал по результатам 2 лет работы нынешнего парламента – с 29 августа 2019 года по 30 апреля 2021 года.
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Десятка самых продуктивных нардепов
Чаще всего парламент принимал законы:
- Даниила Гетманцева – ("СН", председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) – 44 закона авторства депутата;
- Елены Шуляк – (заместитель председателя фракции "СН") – 34 Закона;
- Роксоланы Подласы ("СН") – 33 Закона;
- Андрея Клочко ("СН" председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) – 32 Закона;
- Виталия Безгина ("СН") – 29 законов;
- Павла Фролова ("СН") – 28 законов;
- Оксаны Дмитриевой ("СН") – 26 законов;
- Михаила Радуцкого ("СН", председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования) – 26 законов;
- Галины Третьяковой ("СН", председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов) – 26 законов;
- Дениса Монастырского ("СН", председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности) – 25 законов.
"Эти цифры свидетельствуют, что в ВР фактически существует монополия на принятие законодательных решений и шансы на принятие законопроектов авторства оппозиционных депутатов являются чисто символическими. Депутаты "Слуги народа" фактически сформировали монополию на принятие законов", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.
Самые продуктивные депутаты среди фракций и групп
- фракции "Голос" – председатель политсилы Ярослав Железняк (парламент принял 22 закона его авторства).
- "Доверие" – Лариса Билозир (19 законов);
- группы "За майбутнє" – Сергей Минько (14 законов);
- ВО "Батькивщина" – Валерий Дубиль (14 законов),
- "Европейской солидарности" – Ирина Геращенко (11 законов),
- "Оппозиционной платформы – За жизнь" – Михаил Макаренко (9 законов).
Однако, 31 народный избранник до сих пор не стал автором ни одного принятого закона, то есть имеет нулевую законодательную производительность. Среди самых известных: Андрей Деркач (7 зарегистрировал проектов законов, 0 принято), Сергей Лёвочкин (подал 13 проектов законов), Ренат Кузьмин (3 проекты законов), Виктор Медведчук (21 проект закона), Вадим Новинский (29 проектов законов) и другие.
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