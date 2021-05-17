Комитет избирателей Украины назвал наиболее и наименее продуктивных нардепов по количеству принятых законов. Среди лидеров – 10 нардепов от "Слуги народа", среди антилидеров – нардепы от ОПЗЖ.

Списки производительности депутатов Верховной Рады КИУ сформировал по результатам 2 лет работы нынешнего парламента – с 29 августа 2019 года по 30 апреля 2021 года.

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Десятка самых продуктивных нардепов

Чаще всего парламент принимал законы:

Даниила Гетманцева – ("СН", председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) – 44 закона авторства депутата;

Елены Шуляк – (заместитель председателя фракции "СН") – 34 Закона;

Роксоланы Подласы ("СН") – 33 Закона;

Андрея Клочко ("СН" председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) – 32 Закона;

Виталия Безгина ("СН") – 29 законов;

Павла Фролова ("СН") – 28 законов;

Оксаны Дмитриевой ("СН") – 26 законов;

Михаила Радуцкого ("СН", председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования) – 26 законов;

Галины Третьяковой ("СН", председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов) – 26 законов;

Дениса Монастырского ("СН", председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности) – 25 законов.

Обратите внимание! Все лидеры – члены фракции "Слуга народа". В списке из 50 самых продуктивных депутатов Рады лишь 6 парламентариев не являются представителями монобольшинства.

"Эти цифры свидетельствуют, что в ВР фактически существует монополия на принятие законодательных решений и шансы на принятие законопроектов авторства оппозиционных депутатов являются чисто символическими. Депутаты "Слуги народа" фактически сформировали монополию на принятие законов", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Самые продуктивные депутаты среди фракций и групп

фракции "Голос" – председатель политсилы Ярослав Железняк (парламент принял 22 закона его авторства).

"Доверие" – Лариса Билозир (19 законов);

группы "За майбутнє" – Сергей Минько (14 законов);

ВО "Батькивщина" – Валерий Дубиль (14 законов),

"Европейской солидарности" – Ирина Геращенко (11 законов),

"Оппозиционной платформы – За жизнь" – Михаил Макаренко (9 законов).

Однако, 31 народный избранник до сих пор не стал автором ни одного принятого закона, то есть имеет нулевую законодательную производительность. Среди самых известных: Андрей Деркач (7 зарегистрировал проектов законов, 0 принято), Сергей Лёвочкин (подал 13 проектов законов), Ренат Кузьмин (3 проекты законов), Виктор Медведчук (21 проект закона), Вадим Новинский (29 проектов законов) и другие.

Важно! Дмитрий Разумков 17 мая заявил, что Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, не сможет участвовать в заседаниях Верховной Рады. Кум Путина находится под круглосуточным домашним арестом и носит электронный браслет. Спикер парламента отметил, что нардеп от ОПЗЖ возможно будет выполнять другие свои полномочия, если суд ему это не запретит.