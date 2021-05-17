Комітет виборців України назвав найбільш та найменш продуктивних нардепів за кількістю ухвалених законів. Серед лідерів – 10 нардепів від "Слуги народу", серед антилідерів – нардепи від ОПЗЖ.

Списки продуктивності депутатів Верховної Ради КВУ сформував за результатами 2 років роботи теперішнього парламенту – з 29 серпня 2019 року по 30 квітня 2021 року.

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Десятка найпродуктивніших нардепів

Найчастіше парламент приймав закони:

Данила Гетманцева ("СН", Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики) – 44 закони авторства депутата;

Олени Шуляк (заступниця голови фракції "СН") – 34 закони;

Роксолани Підласи ("СН") – 33 закони;

Андрія Клочка ("СН" Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування) – 32 закони;

Віталія Безгіна ("СН") – 29 законів;

Павла Фролова ("СН") – 28 законів;

Оксани Дмитрієвої ("СН") – 26 законів;

Михайла Радуцького ("СН", Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування) – 26 законів;

Галини Третьякової ("СН", Голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів) – 26 законів;

Дениса Монастирського ("СН", Голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності) – 25 законів.

Зверніть увагу! Усі лідери – члени фракції "Слуга народу". У списку з 50 найпродуктивніших депутатів Ради лише 6 парламентів не є представниками монобільшості.

"Ці цифри свідчать, що у ВР фактично існує монополія на ухвалення законодавчих рішень і шанси на ухвалення законопроєктів авторства опозиційних депутатів є суто символічними. Депутати "Слуги народу" фактично сформували монополію на ухвалення законів", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Найпродуктивніші депутати серед фракцій та груп

фракції "Голос" – голова політсили Ярослав Железняк (парламент ухвалив 22 закони його авторства).

"Довіра" – Лариса Білозір (19 законів);

групи "За майбутнє" – Сергій Мінько (14 законів);

ВО "Батьківщина" – Валерій Дубіль (14 законів),

"Європейської солідарності" – Ірина Геращенко (11 законів),

"Опозиційної платформи За життя" – Михайло Макаренко (9 законів).

Однак, 31 народний обранець досі не став автором жодного ухваленого закону, тобто має нульову законодавчу продуктивність. Серед найвідоміших: Андрій Деркач (зареєстрував 7 проєктів законів, 0 ухвалено), Сергій Льовочкін (подав 13 проєктів законів), Ренат Кузьмін (3 проєкти законів), Віктор Медведчук (21 проєкт закону), Вадим Новинський (29 проєктів законів) та інші.