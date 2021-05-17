Дмитро Разумков заявив, що Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, не зможе брати участь у засіданнях Верховної Ради. Кум Путіна перебуває під цілодобовим домашнім арештом і носить електронний браслет.

Спікер парламенту зауважив, що нардеп від ОПЗЖ можливо виконуватиме інші свої повноваження, якщо суд йому це не заборонить. Про це "слуга народу" повідомив під час брифінгу 17 травня.

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Якщо він перебуває під домашнім арештом, то в залі Верховної Ради він брати участь не зможе, тому що це буде порушенням умов обмеження, що прийняв суд. А щодо роботи у комітеті — мені важко відповісти,

– сказав Дмитро Разумков.

На уточнююче запитання, чи зміниться ситуація, якщо Медведчук перебуватиме за ґратами, глава Ради відзначив, що "з в’язниці навряд чи буде можливість виконувати більшу частину своїх повноважень, але статус (нардепа – 24 канал) залишиться".

Справа Медведчука: коротко

Кума Путіна підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму. Підозру підписала особисто генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Печерський суд Києва 13 травня обирав проросійському нардепу запобіжний захід. Прокурори клопотали про тримання під вартою з можливістю застави у 300 мільйонів гривень.

Однак суд вирішив відправити Медведчука під домашній арешт до 9 липня. Згодом стало відомо, що на депутата від ОПЗЖ одягли електронний браслет.

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