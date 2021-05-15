Данілов не виключив, що Медведчука можна обміняти на політв'язнів Кремля
Олексій Данілов вважає, що Віктора Медведчука можуть обміняти на українських в'язнів Кремля. Проте тільки тоді, якщо політика засудять.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Однак секретар Ради національної безпеки та оборони наголосив, що це рішення може приймати лише президент.
До теми Я не можу бути задоволений чи не задоволений, – Данілов про запобіжку для Медведчука
Це рішення приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо,
– сказав Данілов.
Додамо, напередодні Данілов зазначив, що не може висловити своє ставлення до цілодобового домашнього арешту Медведчука, бо це – не його компетенція. Однак секретар РНБО відзначив, що триває робота з деолігархізації.
Справа Медведчука: що треба знати
- Медведчука та його соратника Тараса Козака підозрюють у державній зраді.
- У справі мовиться про замах на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Дозволи на розробку родовища "Глибока" компанія, підпорядкована Медведчуку, передала окупантам.
- Крім того, за версією слідства, Медведчук передавав інформацію про ЗСУ російським спецслужбам. Наразі не розголошують, яку саме.
- 13 травня Печерський суд обрав політику запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
- Попри те, що прокуратура вимагала взяття під варту з можливістю внесення застави розміром понад 300 мільйонів гривень.
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