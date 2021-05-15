Алексей Данилов считает, что Виктора Медведчука могут обменять на украинских узников Кремля. Однако только тогда, если политика осудят.

Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны подчеркнул, что это решение может принимать только президент.

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Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем,

– сказал Данилов.

Добавим, накануне Данилов отметил, что не может выразить свое отношение к круглосуточному домашнему аресту Медведчука, потому что это – не его компетенция. Однако секретарь СНБО отметил, что продолжается работа по деолигархизации.

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