Данилов не исключил, что Медведчука можно обменять на политзаключенных Кремля
Алексей Данилов считает, что Виктора Медведчука могут обменять на украинских узников Кремля. Однако только тогда, если политика осудят.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны подчеркнул, что это решение может принимать только президент.
К теме Я не могу быть доволен или не доволен, – Данилов о предохранении для Медведчука
Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем,
– сказал Данилов.
Добавим, накануне Данилов отметил, что не может выразить свое отношение к круглосуточному домашнему аресту Медведчука, потому что это – не его компетенция. Однако секретарь СНБО отметил, что продолжается работа по деолигархизации.
Дело Медведчука: что надо знать
- Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене.
- В деле говорится о покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Разрешения на разработку месторождения "Глубокая" компания, подчиненная Медведчуку, передала оккупантам.
- Кроме того, по версии следствия, Медведчук передавал информацию о ВСУ российским спецслужбам. Пока не разглашают, какую именно.
- 13 мая Печерский суд избрал политику меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
- Несмотря на то, что прокуратура требовала заключения под стражу с возможностью внесения залога размером более 300 миллионов гривен.
Поделиться новостью