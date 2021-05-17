Дмитрий Разумков заявил, что Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, не сможет участвовать в заседаниях Верховной Рады. Кум Путина находится под круглосуточным домашним арестом и носит электронный браслет.

Спикер парламента отметил, что нардеп от ОПЗЖ возможно будет выполнять другие свои полномочия, если суд ему это не запретит. Об этом "слуга народа" сообщил во время брифинга 17 мая.

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Если он находится под домашним арестом, то в зале Верховной Рады он участвовать не сможет, потому что это будет нарушением условий ограничения, которое принял суд. А относительно работы в комитете – мне трудно ответить,

– сказал Дмитрий Разумков.

На уточняющий вопрос, изменится ли ситуация, если Медведчук будет находиться за решеткой, глава Рады отметил, что "из тюрьмы вряд ли будет возможность выполнять большую часть своих полномочий, но статус (нардепа – 24 канал) останется".

Дело Медведчука: коротко

Кума Путина подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму. Подозрение подписала лично генпрокурор Ирина Венедиктова.

Печерский суд Киева 13 мая избирал пророссийскому нардепу меру пресечения. Прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей с возможностью залога в 300 миллионов гривен.

Однако суд решил отправить Медведчука под домашний арест до 9 июля. Впоследствии стало известно, что на депутата от ОПЗЖ надели электронный браслет.

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