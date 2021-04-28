Судебный комитет Совета под руководством "слуги народа" Андрея Костина собирается забетонировать определяющее влияние зашкваренои Высшего совета правосудия на судебную реформу. Точнее на избрание 2 000 новых судей.

Однак спершу про суддів і гроші. Але не ті гроші, що ви подумали, а податки. Наші з вами податки. Медіа повідомили про надбавку, яку в цьому році судді отримали до своїх пенсій.

К слову Как выросли пенсии украинский в 2021 году: интересные данные

Які надбавки отримали судді

Як ви думаєте, про яку суму мовиться? 9,5 тисяч гривень. Для порівняння пенсія українських військових зросла всього лише на 67 гривень.

Мабуть, вам стало цікаво, а яку ж пенсію отримує середній суддя, якщо сама лише надбавка до неї – 9,5 тисяч. 77 тисяч гривень – середня пенсія колишнього судді. Для порівняння військовий у відставці отримує – 6 тисяч.

Обратите внимание Простым украинском – 3700, судьям – 77 000 гривен: Лазебная объяснила заоблачные "пенсии" Фемиды

Такий неадекватний розрив виходить через те, що збільшення пенсій для суддів відбувається незалежно від перерахунку пенсій іншим громадянам. В Україні близько 3,5 тисяч суддів-пенсіонерів, на довічне утримання яких витрачають 275 мільйонів гривень на місяць.

Які пенсії отримують українці у 2021 році

Джерело: Пенсійний фонд України

Звичайна пенсія – 3,7 тисячі гривень.

Військова пенсія – 5,6 тисячі гривень.

Пенсія з інвалідності – 2,8 тисячі гривень.

Пенсія через втрату годувальника – 3,2 тисячі гривень.

За вислугою років – 3,4 тисячі гривень.

Соціальні пенсії – 1,7 тисячі гривень.

Пенсія судді – 77,3 тисячі гривень.

Вражені цифрами? Сподіваюся, що вражені. Тепер давайте до судової реформи.

Нова спроба завалити судову реформу

Керівник комітету Андрій Костін збирається подарувати ВРП визначальну роль при формуванні Вищої кваліфкомісії суддів, яка і заповнює вакантні судові посади. Це буде кінцем обіцяної Зеленським судової реформи, яку, нагадаю, і США, і ЄС неодноразово визначали ключовою для подальшої підтримки України у війні з Росією.



Андрій Костін / Фото "РБК-України"

В карті судової реформи від країн "Великої сімки" наголошено на критичній важливості участі міжнародних/незалежних експертів у формуванні кваліфкомісії суддів. В карті реформ, про яку Зеленський, нагадаю, сам "Великої сімки" попросив.

"Слуга народу" Костін уже обдурив і міжнародників, і депутатів

"Слуга народу" Костін уже обдурив і міжнародників, і депутатів, коли під час першого читання з парламентської трибуни заявив, що, нібито, врахує зауваження експертів та міжнародних партнерів.

Ми ще тоді сказали, і депутатам, і міжнародникам, що Костін нічого виправляти не буде. Тож скандал назовні все одно вилізе, але цього разу вже з президентом України, який буде змушений розгрібати черговий зальот своїх депутатів.

К слову От паралимпийцев – судьям: Рада хочет выделить 600 миллионов гривен на работу судов

Вже незабаром на комітеті Костін спробує обдурити міжнародників. Якщо він піде цим шляхом, Зеленському доведеться ветувати законопроєкт №3711-д. Або підписати його і цим обнулити довіру міжнародних партнерів до слова президента України. Принаймні в частині судової реформи, яка, нагадаю, є визначальною для подальшої підтримки України західними партнерами.

Наприклад, влітку 2020 року Україна підписала угоду з ЄС. За нею, в обмін на 1,2 мільярда євро допомоги, команда Зеленського зобов'язалася сформувати якісно нову кваліфкомісію суддів: на прозорому конкурсі з міжнародними експертами.

Треба бути або дуже наївним, або дуже нахабним, аби сподіватись, що міжнародники погодяться свою присутністю легітимізувати чергову імітацію судової реформи. Точно не погодяться.

Спеціально для голови комітету Костіна зафіксую. Для міжнародників неприйнятними є норми, які віддають судову реформу в руки судової ж мафії насамперед Вищої ради правосуддя.

І якщо для Андрія Костіна неучасть міжнародників не проблема (в нього в запасі є адвокатська і прокурорська мафія), то для Зеленського і його (наших – України) стосунків із Заходом – це стане ще й якою проблемою.

Интересно Чауса похитили, а брат скандального судьи Вовка в СИЗО: последние новости, напугали судебную элиту

Я щиро бажаю голові судового комітету Ради прийняти мудре рішення і не наламати дров. По-іншому він сам стане проблемою і для країни, і для Зеленського. Проблемою, розгрібати, яку доведеться вже президенту. Розгрібати на очах всіх міжнародних партнерів у прямо дуже невдалий для цього час.

Обов'язково поінформую вас, який вибір зробив "слуга народу" Костін. Дуже сподіваюся, що буду його хвалити.