Простым украинцам – 3 700, судьям –77 тысяч гривен:Лазебная объяснила заоблачные "пенсии" Фемиды
Средний размер пенсии в Украине составляет 3 700 гривен. В то же время на пожизненное содержание одного судьи уходит более 77 тысяч гривен. Министр социальной политики Марина Лазебная считает такие выплаты несправедливыми.
Источник:24 канал
Лазебная отметила, что пожизненное содержание – это отдельный закон. Они не привязаны, к сожалению, к соответствующим социальным гарантиям. Об этом она заявила в интервью программе "Перекрестный допрос".
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"Когда я об этом говорю, мне говорят, что их (судей – 24 канал) – 3 тысячи. Я говорю, что мне все равно сколько, главное, что 11 миллионов и 3 тысячи надо разравнивать. Не может быть разрыва между максимальной и минимальной пенсией. Это я сейчас не про судей, а вообще. Это вопрос несправедливости и недоверия. Что бы ты потом ни делал – люди тебе не верят", – сказала Марина Лазебная.
Что говорят в правительстве
На вопрос, как на это реагирует Кабинет Министров, она ответила: "В правительстве говорят: "Где брать деньги?". Самое главное – понимают, что так больше не может быть. Это метастазные системы, которые перекручивались 30 лет. Их надо выравнивать".
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По ее словам, в правительстве поддерживают законопроекты, но все упирается в финансовый ресурс и возможности государства. И добавила: "Мы мечтаем, чтобы у нас экономика развивалась лучшими темпами. Надо бороться с теневой экономикой, говорить об уплате налогов всеми категориями".
Смотрите интервью с Мариной Лазебной на 24 канале:
Какие пенсии получают украинцы в 2021 году
Источник: Пенсионный фонд Украины
- Обычная пенсия – 3,7 тысячи гривен.
- Военная пенсия – 5,6 тысячи гривен.
- Пенсия по инвалидности – 2,8 тысячи гривен.
- Пенсия за потерю кормильца – 3,2 тысячи гривен.
- По выслуге лет – 3,4 тысячи гривен.
- Социальные пенсии – 1,7 тысячи гривен.
- Пенсия судьи – 77,3 тысячи гривен.
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