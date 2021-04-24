Мы знаем все проблемы солидарной системы. Для нас солидарная система – это не система пенсий, а система социальной помощи. Потому что пенсия в нормальном человеческом понимании это то, что ты откладываешь сам на старость, а потом тратишь. Солидарная система – система подачек социальной помощи. Но мы знаем, какая с ней беда. Проблема в другом, вы предлагаете внедрять второй уровень – обязательные пенсионные накопления. Но как человек может нормально накопить, когда гривна обесценивается?

Заработал и отложил – это как раз второй уровень. Деньги не будут лежать, они должны работать. Это инвестиционный ресурс. Для того, чтобы он работал эффективно, нужна диверсификация. Как говорится: "не надо яйца класть в одну корзину".

Это тоже предусмотрено законом, куда вкладывают деньги: часть – на банковские счета, в ценные бумаги, есть ряд финансовых инструментов. Фондовый рынок должен развиваться, я полностью с этим согласен.

Сейчас не строят финансовую систему, которая полностью подготовлена. Но если ничего не делать, то ничего и не будет.

Вы знаете, сколько рефинансов ежегодно выдают украинским банкам, которые потом попадают в финансовую систему, из-за чего гривна обесценивается? Вы знаете, сколько облигации внутреннего государственного займа продает Сергей Марченко? Из-за этого тоже гривня обесценивается. Поэтому все накопления граждан Украины через 10 лет будут просто смехом.

Я работаю на должности министра и делаю все для того, чтобы построить ту страну, в которой хочу жить я, мои дети и в которой хочется оставаться другим гражданам Украины. И буду делать все для этого.

Я не слежу сколько у кого криптовалюты. Я знаю, как построить справедливую социальную политику, заложить основы для того, чтобы было лучше. Для этого мне не надо быть мечтательницей.

Читайте также Неутешительные прогнозы, – Лазебная заявила, что разрыв между пенсией и зарплатой будет больше

Я смотрю, как живут другие страны, слежу за их отчетами. Я знаю, что если 66 стран по отчету ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития – 24 канал) внедряют накопительные системы для своих граждан и они работают годами, активы этих фондов вкладывают в инвестиционный ресурс, они поддерживают свою экономику. Этот мультипликатор работает во всех странах.



Лазебная рассказала о втором уровне пенсионной системы / Фото 24 канала

Если я не буду верить в эту страну и в то, что у нее есть будущее, то мне надо уходить с этой должности и сказать: "Здесь ничего не будет". Но я хочу попробовать и сделать все для того, чтобы в этой стране хотелось жить и оставаться.

Я работаю честно и готова ответить за все свои действия, решения, законопроекты. Я очень глубоко знаю проблемы людей, поэтому делаю максимально для того, чтобы людям было лучше.

Все в порядке с этой страной, с государством у нас беда. Оно – безответственная.

Все, кто совершили преступления, ограбили людей – пусть несут ответственность, это правильно.

Вот свежее ограбление, завалился банк "Аркада", десятки тысяч обманутых вкладчиков.

Я знаю, почему завалился. Потому что когда эту схему прописывали под банк "Аркада" еще в 2005 году, то сделали льготную схему накоплений и обманов людей. Кто же это все провел через парламент, лоббировал.

Пусть проводят расследование и показывают виновных. В то же время нельзя всех мерить под одну гребенку и говорить, что все одинаковые и делают махинации или хотят их сделать.

О прожиточном минимуме

Примерно 60% пенсионеров получают пенсию ниже 3 тысяч гривен. Вопрос, на который у меня нет ответа, это как минимальная зарплата может быть 6 тысяч, прожиточный минимум 2 270 гривен, а минимальная пенсия – 1 769 гривен? Неужели пенсионерам надо меньше денег, чем человеку, который работает за 6 тысяч гривен на минималку?

Это большая проблема. Потому что в пенсионной системе есть показатель – коэффициент замещения пенсии с зарплатой, то есть какой размер твоей пенсии по сравнению с твоей зарплатой. В 2010 – 2011 годах был 54 – 57% – очень хороший показатель. Ведь означало, что пенсия – это 50% твоей зарплаты.

Сейчас он 27%. У нас есть неутешительный прогноз, что он будет падать. Это от того, что людей, которые платят взносы, меньше.

Кроме того, сегодня минимальный взнос, который уплачивается в пенсионный фонд – 1 300 гривен. А минимальная пенсия – 1 769 гривен. Взнос на 60% только покрывает минимальную пенсию. Меня это тоже возмущает.

Я – категорический противник этого. Как выровнять эту ситуацию? Надо сказать, что этот прожиточный в 1 769 гривен – это только расчетный: не реальный и не фактический. Фактический – это 3,5 тысячи гривен для пенсионера, но к нему надо идти.

Есть законные нормы – 1 769 гривен, это не минимальная пенсия. Когда мы делали постановление об индексации пенсий, мы сделали, возможно, линейные решения, но мы не можем оставить людей один на один.

У кого есть полный стаж, то давали им 2 100 гривен, делали пенсии больше. Но это ручной режим, так тоже не может работать. Поэтому мы внесли в парламент пакет законопроектов, чтобы определить, что прожиточный минимум должен рассчитываться иначе и быть основным стандартом для трех – четырех, на которые человек живет, в частности пенсия.

Обратите внимание Правительство предлагает изменить подход к формированию прожиточного минимума: детали

Прожиточный – искаженная система, к нему привязано все: штрафы, пени, сборы, зарплаты судей. Мы хотим это все отвязать и сказать, что прожиточный минимум – вот он такой честный.

Там, где люди живут на этот стандарт, он должен быть фактический. Для пенсионера – не менее 3 тысяч гривен. Мы внесли такой законопроект. 150 различных видов выплат привязано к этому прожиточному. К нему привязали все, даже какие-то гранты.

О зарплате судей

Какова сейчас средняя пенсия обычного гражданина?

3 700 гривен. Благодаря последним решениям марта, когда мы индексировали пенсии.

Какая средняя пенсия украинских судей?

А у них не пенсия.

Пожизненное содержание, это то же самое.

Это пожизненное содержание, отдельный закон. Они не привязаны, к сожалению, к тем социальным гарантиям. У них до 60 тысяч гривен, насколько я знаю.

Средняя – 77 тысяч гривен.

Поверьте, я не меньше вас понимаю, что это несправедливо. Однако когда я об этом говорю, мне говорят, что их (судей – 24 канал) – 3 тысячи. Я говорю, что мне все равно сколько, главное, что 11 миллионов и 3 тысячи надо разравнивать.

Не может быть разрыва между максимальной и минимальной пенсией. Это я сейчас не про судей, а вообще. Это вопрос несправедливости и недоверия. Что бы ты потом ни делал – люди тебе не верят.

Что вам говорят в правительстве на это?

В правительстве говорят: "Где брать деньги?". Самое главное – понимают, что так больше не может быть. Это метастазные системы, которые перекручивались 30 лет. Их надо выравнивать.

Все законопроекты в правительстве воспринимаются. Законопроект (О прожиточном минимуме – 24 канала) уже подан, я через правительство его провела. Сложно было, поверьте. Я согласовывала реформу прожиточного минимума со всеми министерствами. В каждом есть что-то, к чему привязан прожиточный минимум. Все согласились, мы внесли в парламент.



Марина Лазебная / Фото Mind.ua

О том, что индексацию надо делать без исключения для всех – согласились. Да, это деньги, надо предусматривать и принимать закон. Будем это делать и настаивать на этом.

В правительстве поддерживают, но все упирается в финансовый ресурс и возможности государства. Мы мечтаем, чтобы у нас экономика развивалась лучшими темпами. Надо бороться с теневой экономикой, говорить об уплате налогов всеми категориями.

За первый квартал 2020 года пенсия военнослужащего выросла на 67 гривен. В то же время пенсия судьи за это время выросла на 9 425 гривен. Разве это справедливо?

Смотрите, вопрос военных – сложный. В стране, которая воюет, оно требует тоже решения. Однако в том законе, который есть, говорится о том, что должно повышаться денежное обеспечение действующего военного, соответственно пересчитываются пенсии военным пенсионерам.

Поверьте, на эти перерасчеты уходит примерно 40 миллиардов гривен. Конечно, сейчас нет таких возможностей. Однако я за то, чтобы пенсия действующего военного и военного-пенсионера была на достойном уровне, ведь это те люди, которые нас защищают, это наша опора.

О выплатах чернобыльцам

Мы все – за, но денег нет.

Нет, я снова скажу, мы все за то, что выравнивать эту ситуацию постепенно. В понедельник, 26 апреля, будет годовщина Чернобыльской трагедии. Опять же, я очень хорошо знаю проблему тех людей.

В 1994 году им пообещали огромные размеры пенсий. Я позвала представителей всеукраинских организаций, показала им, какие есть планы. Расписала поэтапную карту, показала законопроекты, которые мы разработали. Мы не можем сделать все сразу.



Лазебная: "Надо бороться с теневой экономикой" / Фото 24 канала

Я не буду давать обещаний, которые точно не смогу выполнить. Однако шаг за шагом мы можем исправлять. Надо договариваться и говорить с людьми. Да, у нас был непростой разговор. Выражали мне манифесты, но в конце я сказала о надбавках, повышении и призвала договориться и двигаться дальше.

В Житомирском областном совете есть такой депутат – генерал-полковник Виктор Розвадовский. Это Виктор Янукович дал ему такое звание. Он – чернобылец получает почти 90 тысяч гривен выплат на месяц. Он добился такой пенсии, а в то же время тысячи украинских ликвидаторов едва сводят концы с концами.

Не едва сводят, Но да.

Розвадовский – тоже не бедный человек. В 2019 году он себе купил самый дорогой внедорожник Bentley за 7 миллионов гривен. Так же я не видел ни одного бедного судьи, который получает такие огромные пенсии. Розвадовский покупает шикарные внедорожники, живет в доме на 800 квадратных метров, а еще у него есть 4 квартиры в Киеве. Разве это справедливо?

С вами трудно спорить. Отдельные люди имеют доступ к судебной ветви власти, они могут себе действительно отсуживать, они хорошо знают законы и могут это делать.

Есть такая проблема, когда в судебном решении говорится о больших выплатах, а пенсионные фонды говорят о том, что не имеют денег. Против них в таком случае открывают уголовные дела.

Мы вернулись к судебной системе, которую надо реформировать?

Да.

О доставке пенсий

Хотелось бы спросить у вас еще о доставке пенсий, которая меняется с 1 сентября. Пенсионерам, которым менее 80 лет и не имеющих инвалидности, теперь переходят на расчеты в банках. Насколько это удобная система для них и что не так с "Укрпочтой"?

Интересный вопрос. Знаете, можно было бы ничего не делать, если бы у нас не было постоянных дебатов или дискуссий относительно того, что "Укрпочта" постоянно диктует условия.

Например, впервые в 2021 году Пенсионный фонд не заключил договор с "Укрпочтой" на целый год о доставке пенсий. Они говорят, что в течение первого квартала будут носить по тем тарифам, которые были, но с 1 апреля уже нет.

По каким тарифам?

Тарифы были, например, по городу меньше, а по селу немного больше. Однако тариф рассчитывается от суммы пенсии – чем больше мы повышаем людям пенсии, тем больше начисляется от этой суммы тариф за услугу "Укрпочте".

"Ковидний" год, низкие пенсии, индексацию нужно было делать с 1 марта для всех, есть программа для 75-летних, которая была предусмотрена в постановлении с 1 июля, а из-за ограниченности ресурса я вынуждена переносить ее на 1 октября – и тут мне еще говорят где-то дополнительно найти 500 – 600 миллионов, чтобы заплатить "Укрпочте".

Тогда у меня вопрос: 11 миллионов пенсионеров, 7,6 миллионов получают пенсию через банк, за что мы ничего не платим, человек имеет расчет своей пенсии, квитанцию, может отстоять свое право, то есть человек знает все о своей пенсии.

Мы начали смотреть и за 3,5 миллиона пенсионеров. В Киеве, где есть и банки, и почта, 25% людей, за доставку пенсий которых мы платим, приходят на почту и получают все именно там, стоят, толпятся.

Мы смотрели аналитику и видим, что действительно люди могут перейти на банки. Я-за людей. Я не хочу, чтобы средняя стоимость доставки росла. За 5 лет она выросла в 2,5 раза.

Я хочу, чтобы пенсии росли большими темпами, а средняя стоимость доставки была уже к этому привязана. Поэтому мы сегодня просим людей, которые могут и у кого есть такие возможности, переходить на банковские учреждения. Сегодня это легко сделать.

Читайте также Пенсии без доставки: министр сказала, как быть людям в селах, где нет банков

Можно прийти в банк и он потом это все передаст в Пенсионный фонд. Можно также в Пенсионный фонд зайти и он уже передаст в банк и тогда человек заберет свою карточку. За 10 дней 80 тысяч человек уже перешли на банки с почты.

С теми, кто не захочет – мы будем решать этот вопрос. Потому что есть 1,7 миллиона человек, которых мы посчитали. Это люди старше 80 лет, инвалиды первой группы, категория одиноких людей. Мы сразу в постановлении зафиксировали, что для них будет доставка только домой.

Но, когда мы подробнее углубились, то 600 тысяч из этих лиц уже перешли на банки, то есть остался миллион. Однако я понимаю проблему сельской местности и мы с директором "Укрпочты" договорились, что посчитаем калькуляцию доставки в селах.

Пусть он посчитает, какова себестоимость доставки. Когда мы решим этот вопрос, то я думаю, что по той сельской местности, где нет банкоматов, мы будем договариваться с "Укрпочтой".

А вы знаете, в чем проблема с банковскими карточками в Украине? Дело в том, что у нас самая высокая в Европе комиссия за так называемый эквайринг. Пенсионер получает эти деньги, рассчитывается картой и 2% с каждой транзакции в Украине банки снимают комиссию. Она закладывается продавцами, производителями в стоимость товаров. Эта комиссия составляет в 10 раз больше, чем в среднем по Европе. Так почему вы как чиновники не добиваетесь того, чтобы уменьшить эту комиссию, защищая банковское лобби?

Я не защищаю банковское лобби. Банковскими вопросами пусть занимаются те министры, к сфере которых относится. Я знаю одно – сегодня человек, который получает пенсию, может прийти и снять полностью свою пенсию, или не снять и накопить за 2 – 3 месяца, если есть помощь родственников. Я знаю, что за это ничего не платит ни пенсионер, ни пенсионный фонд банкам. То, что там есть вопросы эквайринга – пусть это решают другие чиновники.

Если стажа не хватает, его можно докупить. Год стоит чуть больше 31,5 тысячи гривен. То есть у нас минимальная пенсия 1 769 гривен, год пенсионного стажа – 31 тысяча гривен.

В 2017 году провели пенсионную реформу, согласно которой с 2018 года для всех украинцев постепенно повышаются требования к страховому стажу. Например, в 2021 году – чтобы уйти в 60 лет – должен быть стаж 28 лет. Если его нет – то вы идете в 63 года и тому подобное.

Я бы хотела задать вопрос авторам этой реформы. На момент введения нормы были такие расчеты: в 2028 году, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, надо иметь 35 лет стажа. Их имели бы всего 45% населения.

Имея такую тенденцию – вводят докупку стажа. Это обычный добровольный договор, который можно заключить в пенсионном фонде. Он рассчитывается как минимальный взнос – 22% от минимальной зарплаты и его можно оплатить за месяц – два, или сколько не хватает.

Интересно Как выросли пенсии украинцев в 2021 году: интересные данные

Я – за официальную зарплату, за взносы, за то, чтобы люди платили и получали себе стаж. Но я и за то, чтобы мы не обижали и не делали угнетения тех людей, которые имеют 15 лет стажа или 14 лет и 9 месяцев.

Мы разработали соответствующий законопроект и я уже договорилась с Международной организацией труда. Он в ракурсе международных ратифицированных конвенций. Я хочу, чтобы у людей, которые не имеют или имеют 15 лет стажа, мы им давали возможности, государственную помощь и не выбрасывали из системы.