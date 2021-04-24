Об особенностях накопительной и проблеме солидарной пенсий: интервью с Мариной Лазебной
Солидарный уровень пенсий зависит от демографии, в то же время накопительный – от финансовых рисков. Именно поэтому сбалансированная система двух уровней может дать очень хороший эффект.
Источник:"Перекрестный допрос" на 24 канале
О солидарной и накопительной пенсии, прожиточном минимуме, пакетах малыша и помощи для предпринимателей в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
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О накопительной пенсионной системе
Невведение накопительной пенсионной системы – это преступление против украинцев. Людям от 20 до 40 лет современная пенсионная система не сможет обеспечить пенсии даже в тысячу гривен. Такой тезис на международном экономическом форуме в 2020 году высказал премьер-министр Денис Шмыгаль и тогда вы с ним согласились. Прошел год, до сих пор считаете, что это преступление?
Да, считаю. В 2003 году Украина в законе прописала, что в государстве должна быть сбалансированная и солидарная трехуровневая система (обязательно накопительная) и это за 16 лет не сделали. Не хочу говорить, что это преступление, потому что тогда надо говорить, кто в этом виноват, но это – упущенные возможности.
Ведь за тот период в стране не было военной агрессии, было лучшее время экономического роста. Были разные хорошие условия и предпосылки, когда мы могли все внедрить не ища компенсаторов.
Сегодня, когда уже все поняли, что солидарная система, которая есть в Украине, не справляется и не способна в будущем из-за разных факторов справиться с тем, чтобы людям давать достойный размер пенсий – мы говорим, что надо дополнять этот солидарный (уровень – 24 канал) накопительным.
Солидарная (система – 24 канал) зависима от демографии, а она в стране очень плохая. А накопительная – зависима от финансовых рисков, там тоже надо работать, чтобы защищать накопления людей. Поэтому сбалансированная система солидарного и накопительного уровня может дать очень хороший эффект.
Накопительная пенсия зависима от финансовых рисков / Фото 24 канала
Кроме того, я всегда говорю, солидарная система – это когда вы платите взносы, которые государство распределяет между пенсионерами, а в накопительный (уровень – 24 канал) мы хотим часть этих взносов передать вам в собственность, работающим людям – на их счета.
То есть это другая философия, у вас появляется собственный счет, вы его контролируете, оперируете, видите свои взносы и можете прогнозировать и договариваться с работодателем платить больше.
Что такое накопительная пенсия
Это когда украинцы делают выплаты на свой индивидуальный счет в негосударственных фондах. При достижении пенсионного возраста, они эти деньги могут получить сразу, частями или ежемесячно пожизненно.
Вы собираете в накопительном фонде, но вас не устраивает инвестиционная доходность – вы переходите в другой фонд, то есть это ваша собственность. Вы сами строите свое будущее. Это и есть накопительная пенсия.
Мы работаем над этим очень добросовестно, ведь понимаем, что это большая ответственность – строить систему в стране, у которой нет правил на ошибку.
Но ей уже априори не доверяют.
Во-первых, ей не доверяют, потому что есть много скептиков. Во-вторых, многие люди манипулируют: они проводят различные пирамиды. Например, бывший "Сбербанк" и то, что происходило во время Советского Союза. Но изменились мир, система, есть финансовые инструменты.
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Нужна политическая воля, работа многих государственных органов. Надо для людей создать систему, которой поверят. Это произойдет, когда власть объединится и все будут понимать, что это – альтернатива тому, что люди могут иметь хорошую пенсию.
Как люди могут доверять государству, особенно если речь идет о накоплениях, когда никто из владельцев банков, ограбивших вклады сотни тысяч украинцев, до сих пор не наказаны? Никто не сел за решетку. Как людям нести деньги в частные пенсионные фонды или даже государственные, если никто за это не наказан?
В стране был "банкопад". Есть примерно 60 негосударственных пенсионных фондов. Даже те фонды, которые вкладывали в тех банках, которые попали под "банкопад", деньги их людей не были обесценены и они не исчезли, потому что их перевели в другие банки.
Сегодня 9% людей вкладывают свои деньги в накопительные негосударственные фонды, то есть это их добровольное право.
Поэтому даже во время того процесса, который проходил с 2016 года, когда был "банкопад" – у людей не было никаких потерь. Они видели, что из одного фонда – переходили в другой, хранили деньги в других банках. На людей это не повлияло никоим образом.
Лазебная: "Во время "банкопада" люди не имели никаких потерь" / Фото 24 канала
Кстати, очень хороший пример, банк "Аркада". Он и тот негосударственный фонд, который создали, работали вне закона. Это вопрос к законодателям и ко всем нам, когда мы устанавливаем правила. Их надо делать едиными и четкими.
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Потому что если есть закон О негосударственном пенсионном обеспечении, должны все работать согласно ему. Этот закон 16 лет работает в стране. Есть фонды и люди, которые из них уже даже выплаты получают, но это добровольно: те, которые более сознательны и финансово грамотны.
Поэтому единые правила – законодательные, регулятор должен работать над этим вопросом. Я думаю, что не нужно пугать людей. Предполагается определенная система защиты денег людей и это можно предусмотреть, в законопроектах прописано.
О негосударственных пенсионных накоплениях
Вы сказали О негосударственных пенсионных накоплениях, что там 9% граждан уже собирают себе деньги. Что это за негосударственные пенсионные накопления, где их можно делать и как это работает?
Есть негосударственные пенсионные фонды, их в стране порядка 60, из них 15 – очень активные, они очень популярны. Очень много известных людей, народных депутатов имеют счета в негосударственных пенсионных фондах, они себе уже накапливают на пенсию.
Поэтому эта система есть. Она не была популяризирована, то есть государство не делало ничего для развития этих добровольных пенсионных накоплений. Она не стала образцом в этой системе, не создавались корпоративные пенсионные накопления для разных групп. Например, для полицейских можно было бы создать свою корпоративную накопительную систему, и для медиков и военных.
Если бы государство выступало с такими программами, эта система была бы больше популяризирована и была в движении или прогрессе. Сейчас всего этого нет, поэтому только один миллион пользуется ею. Но она есть в стране, система работает.
Но сейчас мы говорим об обязательной накопительной системе. Мы знаем, что под нее попадет уже не 1 миллион, а 10 миллионов человек трудоспособного возраста. Мы хотим дать возможность многим людям там накапливать. Например, люди, которые ухаживают за детьми – теперь мы платим за них в солидарную систему: мама сидит с ребенком до 3 лет, мы же за нее платим взносы, дак ее страхуем.
Вы сказали, что работа уже началась. Сколько времени это продлится?
Законопроект в Верховной Раде еще с конца 2019 года. Конечно, к тому же у нас были критические замечания как у министерства. Я являюсь сторонницей введения второго уровня.
Но для меня самое главное – построить доверие к этому уровню и систему, к которой не будет нареканий, а она будет понятна, умна и эффективна.
Мы начали над этим работать и вот вчера (22 апреля – 24 канал) мы уже передали в Верховную Раду доработанный законопроект так, как видим его мы как Министерство социальной политики.
О защите сбережений украинцев
Поговорим о защите людей и их сбережений на старость. Люди готовы откладывать даже самостоятельно на старость, не надеясь на вашу общегосударственную пенсионную систему первого уровня. Какая самая главная проблема со вторым уровнем?
Почему нам нужен второй уровень? Потому что в солидарной системе сегодня соотношение тех людей, которые платят взносы (и мы распределяем их между пенсионерами) является один к одному. То есть один работающий удерживает одного пенсионера.
А будет еще больше…
А будет еще больше, правильно. Согласно последним данным демографов, в 2050 году в Украине людей за 65+ лет будет почти половина. Мы входим в пятерку стареющих наций Европы. Мы – страна, которая должна считаться с тем, что нужно перестроить свои общественные отношения.
Потому что такая демография не даст возможности платить людям хорошие пенсии солидарной системы.
Солидарную систему сейчас мы дотируем из бюджета. Кстати, когда мы будем внедрять накопительную (систему – 24 канал), нам безусловно нужно будет компенсировать те потери, которые будут переходить.
Часть взноса будет идти на их собственные счета, но Пенсионный фонд будет недополучать. Мы будем искать компенсаторов, как его наполнять.
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Здесь встает вопрос к экономическому блоку правительства: через какие механизмы наполнять Пенсионный фонд. Пенсионеры не могут находиться на соответствующем уровне. Мы знаем всю ситуацию – 60% пенсионеров получают до трех тысяч гривен, 1,8% – до двух тысяч.
Надо эти 1,8% перевести за эту позорную черту в 2 тысячи гривен и повышать им пенсию. Есть много проблем в солидарной системе.
Мы знаем все проблемы солидарной системы. Для нас солидарная система – это не система пенсий, а система социальной помощи. Потому что пенсия в нормальном человеческом понимании это то, что ты откладываешь сам на старость, а потом тратишь. Солидарная система – система подачек социальной помощи. Но мы знаем, какая с ней беда. Проблема в другом, вы предлагаете внедрять второй уровень – обязательные пенсионные накопления. Но как человек может нормально накопить, когда гривна обесценивается?
Заработал и отложил – это как раз второй уровень. Деньги не будут лежать, они должны работать. Это инвестиционный ресурс. Для того, чтобы он работал эффективно, нужна диверсификация. Как говорится: "не надо яйца класть в одну корзину".
Это тоже предусмотрено законом, куда вкладывают деньги: часть – на банковские счета, в ценные бумаги, есть ряд финансовых инструментов. Фондовый рынок должен развиваться, я полностью с этим согласен.
Сейчас не строят финансовую систему, которая полностью подготовлена. Но если ничего не делать, то ничего и не будет.
Вы знаете, сколько рефинансов ежегодно выдают украинским банкам, которые потом попадают в финансовую систему, из-за чего гривна обесценивается? Вы знаете, сколько облигации внутреннего государственного займа продает Сергей Марченко? Из-за этого тоже гривня обесценивается. Поэтому все накопления граждан Украины через 10 лет будут просто смехом.
Я работаю на должности министра и делаю все для того, чтобы построить ту страну, в которой хочу жить я, мои дети и в которой хочется оставаться другим гражданам Украины. И буду делать все для этого.
Я не слежу сколько у кого криптовалюты. Я знаю, как построить справедливую социальную политику, заложить основы для того, чтобы было лучше. Для этого мне не надо быть мечтательницей.
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Я смотрю, как живут другие страны, слежу за их отчетами. Я знаю, что если 66 стран по отчету ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития – 24 канал) внедряют накопительные системы для своих граждан и они работают годами, активы этих фондов вкладывают в инвестиционный ресурс, они поддерживают свою экономику. Этот мультипликатор работает во всех странах.
Лазебная рассказала о втором уровне пенсионной системы / Фото 24 канала
Если я не буду верить в эту страну и в то, что у нее есть будущее, то мне надо уходить с этой должности и сказать: "Здесь ничего не будет". Но я хочу попробовать и сделать все для того, чтобы в этой стране хотелось жить и оставаться.
Я работаю честно и готова ответить за все свои действия, решения, законопроекты. Я очень глубоко знаю проблемы людей, поэтому делаю максимально для того, чтобы людям было лучше.
Все в порядке с этой страной, с государством у нас беда. Оно – безответственная.
Все, кто совершили преступления, ограбили людей – пусть несут ответственность, это правильно.
Вот свежее ограбление, завалился банк "Аркада", десятки тысяч обманутых вкладчиков.
Я знаю, почему завалился. Потому что когда эту схему прописывали под банк "Аркада" еще в 2005 году, то сделали льготную схему накоплений и обманов людей. Кто же это все провел через парламент, лоббировал.
Пусть проводят расследование и показывают виновных. В то же время нельзя всех мерить под одну гребенку и говорить, что все одинаковые и делают махинации или хотят их сделать.
О прожиточном минимуме
Примерно 60% пенсионеров получают пенсию ниже 3 тысяч гривен. Вопрос, на который у меня нет ответа, это как минимальная зарплата может быть 6 тысяч, прожиточный минимум 2 270 гривен, а минимальная пенсия – 1 769 гривен? Неужели пенсионерам надо меньше денег, чем человеку, который работает за 6 тысяч гривен на минималку?
Это большая проблема. Потому что в пенсионной системе есть показатель – коэффициент замещения пенсии с зарплатой, то есть какой размер твоей пенсии по сравнению с твоей зарплатой. В 2010 – 2011 годах был 54 – 57% – очень хороший показатель. Ведь означало, что пенсия – это 50% твоей зарплаты.
Сейчас он 27%. У нас есть неутешительный прогноз, что он будет падать. Это от того, что людей, которые платят взносы, меньше.
Кроме того, сегодня минимальный взнос, который уплачивается в пенсионный фонд – 1 300 гривен. А минимальная пенсия – 1 769 гривен. Взнос на 60% только покрывает минимальную пенсию. Меня это тоже возмущает.
Я – категорический противник этого. Как выровнять эту ситуацию? Надо сказать, что этот прожиточный в 1 769 гривен – это только расчетный: не реальный и не фактический. Фактический – это 3,5 тысячи гривен для пенсионера, но к нему надо идти.
Есть законные нормы – 1 769 гривен, это не минимальная пенсия. Когда мы делали постановление об индексации пенсий, мы сделали, возможно, линейные решения, но мы не можем оставить людей один на один.
У кого есть полный стаж, то давали им 2 100 гривен, делали пенсии больше. Но это ручной режим, так тоже не может работать. Поэтому мы внесли в парламент пакет законопроектов, чтобы определить, что прожиточный минимум должен рассчитываться иначе и быть основным стандартом для трех – четырех, на которые человек живет, в частности пенсия.
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Прожиточный – искаженная система, к нему привязано все: штрафы, пени, сборы, зарплаты судей. Мы хотим это все отвязать и сказать, что прожиточный минимум – вот он такой честный.
Там, где люди живут на этот стандарт, он должен быть фактический. Для пенсионера – не менее 3 тысяч гривен. Мы внесли такой законопроект. 150 различных видов выплат привязано к этому прожиточному. К нему привязали все, даже какие-то гранты.
О зарплате судей
Какова сейчас средняя пенсия обычного гражданина?
3 700 гривен. Благодаря последним решениям марта, когда мы индексировали пенсии.
Какая средняя пенсия украинских судей?
А у них не пенсия.
Пожизненное содержание, это то же самое.
Это пожизненное содержание, отдельный закон. Они не привязаны, к сожалению, к тем социальным гарантиям. У них до 60 тысяч гривен, насколько я знаю.
Средняя – 77 тысяч гривен.
Поверьте, я не меньше вас понимаю, что это несправедливо. Однако когда я об этом говорю, мне говорят, что их (судей – 24 канал) – 3 тысячи. Я говорю, что мне все равно сколько, главное, что 11 миллионов и 3 тысячи надо разравнивать.
Не может быть разрыва между максимальной и минимальной пенсией. Это я сейчас не про судей, а вообще. Это вопрос несправедливости и недоверия. Что бы ты потом ни делал – люди тебе не верят.
Что вам говорят в правительстве на это?
В правительстве говорят: "Где брать деньги?". Самое главное – понимают, что так больше не может быть. Это метастазные системы, которые перекручивались 30 лет. Их надо выравнивать.
Все законопроекты в правительстве воспринимаются. Законопроект (О прожиточном минимуме – 24 канала) уже подан, я через правительство его провела. Сложно было, поверьте. Я согласовывала реформу прожиточного минимума со всеми министерствами. В каждом есть что-то, к чему привязан прожиточный минимум. Все согласились, мы внесли в парламент.
Марина Лазебная / Фото Mind.ua
О том, что индексацию надо делать без исключения для всех – согласились. Да, это деньги, надо предусматривать и принимать закон. Будем это делать и настаивать на этом.
В правительстве поддерживают, но все упирается в финансовый ресурс и возможности государства. Мы мечтаем, чтобы у нас экономика развивалась лучшими темпами. Надо бороться с теневой экономикой, говорить об уплате налогов всеми категориями.
За первый квартал 2020 года пенсия военнослужащего выросла на 67 гривен. В то же время пенсия судьи за это время выросла на 9 425 гривен. Разве это справедливо?
Смотрите, вопрос военных – сложный. В стране, которая воюет, оно требует тоже решения. Однако в том законе, который есть, говорится о том, что должно повышаться денежное обеспечение действующего военного, соответственно пересчитываются пенсии военным пенсионерам.
Поверьте, на эти перерасчеты уходит примерно 40 миллиардов гривен. Конечно, сейчас нет таких возможностей. Однако я за то, чтобы пенсия действующего военного и военного-пенсионера была на достойном уровне, ведь это те люди, которые нас защищают, это наша опора.
О выплатах чернобыльцам
Мы все – за, но денег нет.
Нет, я снова скажу, мы все за то, что выравнивать эту ситуацию постепенно. В понедельник, 26 апреля, будет годовщина Чернобыльской трагедии. Опять же, я очень хорошо знаю проблему тех людей.
В 1994 году им пообещали огромные размеры пенсий. Я позвала представителей всеукраинских организаций, показала им, какие есть планы. Расписала поэтапную карту, показала законопроекты, которые мы разработали. Мы не можем сделать все сразу.
Лазебная: "Надо бороться с теневой экономикой" / Фото 24 канала
Я не буду давать обещаний, которые точно не смогу выполнить. Однако шаг за шагом мы можем исправлять. Надо договариваться и говорить с людьми. Да, у нас был непростой разговор. Выражали мне манифесты, но в конце я сказала о надбавках, повышении и призвала договориться и двигаться дальше.
В Житомирском областном совете есть такой депутат – генерал-полковник Виктор Розвадовский. Это Виктор Янукович дал ему такое звание. Он – чернобылец получает почти 90 тысяч гривен выплат на месяц. Он добился такой пенсии, а в то же время тысячи украинских ликвидаторов едва сводят концы с концами.
Не едва сводят, Но да.
Розвадовский – тоже не бедный человек. В 2019 году он себе купил самый дорогой внедорожник Bentley за 7 миллионов гривен. Так же я не видел ни одного бедного судьи, который получает такие огромные пенсии. Розвадовский покупает шикарные внедорожники, живет в доме на 800 квадратных метров, а еще у него есть 4 квартиры в Киеве. Разве это справедливо?
С вами трудно спорить. Отдельные люди имеют доступ к судебной ветви власти, они могут себе действительно отсуживать, они хорошо знают законы и могут это делать.
Есть такая проблема, когда в судебном решении говорится о больших выплатах, а пенсионные фонды говорят о том, что не имеют денег. Против них в таком случае открывают уголовные дела.
Мы вернулись к судебной системе, которую надо реформировать?
Да.
О доставке пенсий
Хотелось бы спросить у вас еще о доставке пенсий, которая меняется с 1 сентября. Пенсионерам, которым менее 80 лет и не имеющих инвалидности, теперь переходят на расчеты в банках. Насколько это удобная система для них и что не так с "Укрпочтой"?
Интересный вопрос. Знаете, можно было бы ничего не делать, если бы у нас не было постоянных дебатов или дискуссий относительно того, что "Укрпочта" постоянно диктует условия.
Например, впервые в 2021 году Пенсионный фонд не заключил договор с "Укрпочтой" на целый год о доставке пенсий. Они говорят, что в течение первого квартала будут носить по тем тарифам, которые были, но с 1 апреля уже нет.
По каким тарифам?
Тарифы были, например, по городу меньше, а по селу немного больше. Однако тариф рассчитывается от суммы пенсии – чем больше мы повышаем людям пенсии, тем больше начисляется от этой суммы тариф за услугу "Укрпочте".
"Ковидний" год, низкие пенсии, индексацию нужно было делать с 1 марта для всех, есть программа для 75-летних, которая была предусмотрена в постановлении с 1 июля, а из-за ограниченности ресурса я вынуждена переносить ее на 1 октября – и тут мне еще говорят где-то дополнительно найти 500 – 600 миллионов, чтобы заплатить "Укрпочте".
Тогда у меня вопрос: 11 миллионов пенсионеров, 7,6 миллионов получают пенсию через банк, за что мы ничего не платим, человек имеет расчет своей пенсии, квитанцию, может отстоять свое право, то есть человек знает все о своей пенсии.
Мы начали смотреть и за 3,5 миллиона пенсионеров. В Киеве, где есть и банки, и почта, 25% людей, за доставку пенсий которых мы платим, приходят на почту и получают все именно там, стоят, толпятся.
Мы смотрели аналитику и видим, что действительно люди могут перейти на банки. Я-за людей. Я не хочу, чтобы средняя стоимость доставки росла. За 5 лет она выросла в 2,5 раза.
Я хочу, чтобы пенсии росли большими темпами, а средняя стоимость доставки была уже к этому привязана. Поэтому мы сегодня просим людей, которые могут и у кого есть такие возможности, переходить на банковские учреждения. Сегодня это легко сделать.
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Можно прийти в банк и он потом это все передаст в Пенсионный фонд. Можно также в Пенсионный фонд зайти и он уже передаст в банк и тогда человек заберет свою карточку. За 10 дней 80 тысяч человек уже перешли на банки с почты.
С теми, кто не захочет – мы будем решать этот вопрос. Потому что есть 1,7 миллиона человек, которых мы посчитали. Это люди старше 80 лет, инвалиды первой группы, категория одиноких людей. Мы сразу в постановлении зафиксировали, что для них будет доставка только домой.
Но, когда мы подробнее углубились, то 600 тысяч из этих лиц уже перешли на банки, то есть остался миллион. Однако я понимаю проблему сельской местности и мы с директором "Укрпочты" договорились, что посчитаем калькуляцию доставки в селах.
Пусть он посчитает, какова себестоимость доставки. Когда мы решим этот вопрос, то я думаю, что по той сельской местности, где нет банкоматов, мы будем договариваться с "Укрпочтой".
А вы знаете, в чем проблема с банковскими карточками в Украине? Дело в том, что у нас самая высокая в Европе комиссия за так называемый эквайринг. Пенсионер получает эти деньги, рассчитывается картой и 2% с каждой транзакции в Украине банки снимают комиссию. Она закладывается продавцами, производителями в стоимость товаров. Эта комиссия составляет в 10 раз больше, чем в среднем по Европе. Так почему вы как чиновники не добиваетесь того, чтобы уменьшить эту комиссию, защищая банковское лобби?
Я не защищаю банковское лобби. Банковскими вопросами пусть занимаются те министры, к сфере которых относится. Я знаю одно – сегодня человек, который получает пенсию, может прийти и снять полностью свою пенсию, или не снять и накопить за 2 – 3 месяца, если есть помощь родственников. Я знаю, что за это ничего не платит ни пенсионер, ни пенсионный фонд банкам. То, что там есть вопросы эквайринга – пусть это решают другие чиновники.
Если стажа не хватает, его можно докупить. Год стоит чуть больше 31,5 тысячи гривен. То есть у нас минимальная пенсия 1 769 гривен, год пенсионного стажа – 31 тысяча гривен.
В 2017 году провели пенсионную реформу, согласно которой с 2018 года для всех украинцев постепенно повышаются требования к страховому стажу. Например, в 2021 году – чтобы уйти в 60 лет – должен быть стаж 28 лет. Если его нет – то вы идете в 63 года и тому подобное.
Я бы хотела задать вопрос авторам этой реформы. На момент введения нормы были такие расчеты: в 2028 году, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, надо иметь 35 лет стажа. Их имели бы всего 45% населения.
Имея такую тенденцию – вводят докупку стажа. Это обычный добровольный договор, который можно заключить в пенсионном фонде. Он рассчитывается как минимальный взнос – 22% от минимальной зарплаты и его можно оплатить за месяц – два, или сколько не хватает.
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Я – за официальную зарплату, за взносы, за то, чтобы люди платили и получали себе стаж. Но я и за то, чтобы мы не обижали и не делали угнетения тех людей, которые имеют 15 лет стажа или 14 лет и 9 месяцев.
Мы разработали соответствующий законопроект и я уже договорилась с Международной организацией труда. Он в ракурсе международных ратифицированных конвенций. Я хочу, чтобы у людей, которые не имеют или имеют 15 лет стажа, мы им давали возможности, государственную помощь и не выбрасывали из системы.
О выплатах для ФЛП
Сначала заговорили, что заявки будут принимать с 12 апреля, потом – с 19, а еще позже – с 20. Сначала говорили , что 3 миллиарда гривен, потом выделили 1 миллиард 400 гривен. На 175 тысяч человек рассчитано – 116 тысяч уже подали в первый день. Как будем делить эти деньги и где будем брать тех, которых не хватает?
На сегодня подали заявку примерно 260 тысяч человек, денег – 1,4 миллиона. С понедельника (26 апреля – 24 канал)мы начнем частями финансировать помощь. Все люди, которые подались и соответствуют критериям, условиям – получат свои 8 тысяч гривен.
На следующей неделе внесут изменения в бюджет и эту программу пополнят деньгами. Но уже вскоре мы начнем выплачивать тем первым, кто подался. Это и наемные работники, и лица-предприниматели, бизнес которых подпал под карантинные ограничения.
Прошлого (2020 – 24 канал) во время предварительного карантина критерии выписали так, что не все предприниматели смогли получить денежную помощь из-за того, что в них не отвечали квэды, их нельзя было сочетать. Почему так сделали?
На самом деле, был не очень большой процент отказов. В 2021 году эту ситуацию уточнили. Теперь засчитывается только первый КВЭД, который:
- заявлен как у субъекта хозяйствования или наемного работника, работающего у такого субъекта;
- стоит за месяц до наступления права на 8 тысяч.
С 26 апреля ФЛП начнут выплачивать деньги / Фото Finbalance
Второе условие – это уплата единого социального взноса. Есть градация на целый год, как и кто туда попадает. В 2021 году, если посмотреть тенденцию по заявкам, то люди подаются и спокойно проходят. Человек заполняет 3 поля:
- фамилия, имя, регистрацию;
- КВЭД предпринимателя, чтобы проверить, что он подпадает под ограничения;
- IBAN. Там много цифр, поэтому конечно люди могут ошибаться.
Я не думаю, что будут проблемы. Самое главное-пополнить программу ресурсами и обеспечить всех обещанными 8 тысяч.
Как вы думаете, эти 8 тысяч покроют убытки предпринимателям?
У каждого предпринимателя свои убытки. Я уверена, что 8 тысяч-это тоже неплохая помощь от государства, которую делают уже второй раз за последние пол года. Думаю, люди оценят это.
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О пакетах малыша
Что случилось с пакетом малыша, который запустили еще в 2018 году? Он работал, а потом весной 2020 года его снесли и решили выдавать деньги. Потом что-то с деньгами пошло не так. Не понятно было, как получить и где их тратить. Потом их вернули и сказали: деньги или бэби-боксы. Для чего было ломать систему, которая работала?
Когда мы пришли в мае 2020 года, уже был открыт тендер на закупку бэби-боксов. Процедуру делала государственная закупочная организация. Вышли недоразумения участников тендерной закупки, министерство не имело к нему отношения. Остались те бэби-боксы, которые закупили в прошлых годах.
Когда в июне я поняла, что дети рождаются, уже нет бебибоксов из остатков, нет тендера – в очень авральном режиме мы начали делать монетизацию пакета малыша, чтобы людям хоть что-то дать. Ту же стоимость мы привязали к прожиточному и быстро все сделали. Я думала, что люди не будут воспринимать и захотят коробку с подарком.
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Но люди восприняли нормально и начали пользоваться. Нужно было прийти в управление социальной защиты, затем открыть карточку в банке, потом нужно расширить сеть, договориться с сеткой, интернет-магазинами.
Но пока все работает. Когда даже в конце 2020 года приняли соответствующий закон и ЮНОПС снова закупил пакеты малыша. Сегодня больше людей выбирает монетизацию.
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