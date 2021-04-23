В Украине пенсионеров призывают активно открывать карточки в банках, ведь пенсии домой теперь будут доставлять только определенной категории людей. Такая новость шокировала людей, проживающих в селах, ведь там обычно нет ни банков, ни банкоматов.

Во время интервью в программе "Перекрестный допрос" министр социальной политики Украины Марина Лазебная заверила, что им не стоит волноваться. Она добавила, что уже разговаривала по этому вопросу с руководством "Укрпочты".

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"Я понимаю проблему сельской местности. Мы сегодня с директором “Укрпочты” договорились, что посчитаем себестоимость доставки в селах", – сказала Лазебная.

Она добавила, что пытаются все устроить так, чтобы и у почтальонов была работа и оплата, ведь это тоже очень важно.

Когда мы решим этот вопрос, я думаю, что те села, где нет банкоматов – там мы будем договариваться с "Укрпочтой" о доставке,

– заявила министр.

Почему доставку пенсий в основном отменяют

Лазебная объяснила, что это невыгодно, а также "Укрпочта" пытается диктовать свои условия.

"Средняя стоимость доставки за 5 лет выросла в 2,5 раза. Я хочу, чтобы у нас пенсии росли большими темпами, а средняя стоимость доставки была просто привязана к этому", – отметила она.

Справка. Нововведение должно заработать в Украине с 1 сентября 2021 года. Пенсионеров призывают к этому времени открыть счета в банках. Отметим, что адресная доставка пенсий остается для определенных категорий людей.