Украинским пенсионерам перестанут приносить пенсии "Укрпочтой". Такое новшество заработает уже с 1 сентября 2021 года. Вместо этого они должны открыть банковский счет, куда государство будет начислять деньги.

Если же пенсионеры этого не сделают – счет откроет вместо них Пенсионный фонд. Однако для некоторых групп адресная доставка пенсий и других социальных выплат останется. К теме У "Укрпочты" появятся конкуренты: право доставлять пенсии будут получать на конкурсе Кому не нужно открывать счет Существует 4 категории таких граждан: люди с инвалидностью I группы ;

; лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

и нуждаются в постоянном постороннем уходе; лица, достигшие 80-летнего возраста ;

; получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и пособия по уходу. Все остальные граждане Украины будут обязаны открыть счет в уполномоченном банковском учреждении. Сделать это нужно до 1 сентября 2021 года. Адресная доставка пенсий: главное "Укрпочта" сообщила, что с 1 апреля тариф на доставку пенсий будет больше. Теперь будет 2,65% суммы выплаты в селах и 1,3% – в городах .

. Как известно, у "Укрпочты" никогда не было конкурентов по доставке пенсий и соцвыплат, имея монопольное положение на рынке. Однако новое постановление Кабмина предусматривает, что введут конкурсный механизм отбора .

. Сейчас "Укрпочта" обслуживает 3,5 миллиона пенсионеров. Значительная часть из них проживает в селах, где нет даже банкоматов.